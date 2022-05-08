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Alonso: "Beşinci veya altıncı sırada yer alabilirdik"

Alpine pilotu Fernando Alonso, sıralama turlarında beşinci veya altıncı sırayı kaçırdıklarını düşünüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Alonso: "Beşinci veya altıncı sırada yer alabilirdik"
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Fernando Alonso, sıralama turlarının şanssız isimlerinden birisiydi. İspanyol pilot ikinci bölümdeki ilk denemesinde kullanılmış lastikle sürüş yaparken, ikinci denemesinde trafikte kaldı ve sonuç olarak 11. oldu.

Alonso, pazar günkü yarış öncesi şöyle konuştu: "Mutlu olduğumu söyleyemem, araç bugün çok iyi çalışıyordu fakat 11. sıradan öteye gidemedik ve bu da bizi biraz üzüyor."

"Sıralama turlarının ikinci bölümünde Carlos Sainz beni engelledi ve yaklaşık 0.5 saniye kaybettim. Yani turum mahvoldu."

"O bölümdeki ilk denememde kullanılmış lastiklerle piste çıkmıştım ve ikinci denememde yeni lastiklere geçmiştim. Ancak bu zaman kaybıyla üçüncü bölüme kalmak imkansızdı, bizim için büyük talihsizlik oldu."

Fernando Alonso, Alpine A522

Fernando Alonso, Alpine A522

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Bugün beşinci veya altıncı olabilirdik ama bunu yapamadık. Bakalım yarışta neler olacak? Puanlar ne de olsa pazar günü dağıtılıyor."

Alonso, yarış içinse şunları söyledi: "Aslında hissiyatım iyiydi çünkü aracımız bütün hafta sonu rekabetçiydi. Bu yüzden ikinci bölümde trafikte kalmak üzücü. Trafik, temiz bir tur atmamızı engelledi. Bakalım durumu toparlayabilecek miyiz? Şimdilik bir şey söylemek zor."

"Ayrıca yarışta tekerlek tekerleğe yarışmanın mümkün olup olmadığını bilmiyorum. Şu anda pistte sadece bir temiz çizgi var. Gelecek yıl umarım dünya standartlarında bir asfaltımız olur."

Esteban Ocon ise üçüncü antrenmandaki kazası nedeniyle sıralama turlarına katılamadı ve hayal kırıklığını gizlemedi.

Ocon, "Yaşananlardan dolayı akımdan sadece özür dileyebilirim. Kaza yapmak hoş bir durum değil. Tüm takım araçtan en iyi şekilde faydalanmak için çok çalıştı ve gerçek potansiyelini gösterememek üzücü."

"Darbe çok güçlüydü. Kokpitte bunu gerçekten hissettim. Neyse ki benim için her şey yolunda ancak oraya TecPro bariyerler koyulmalıydı çünkü dün Carlos da orada ciddi bir kaza yaptı. Güvenlik bir numaralı öncelik olmalı."

"Artık aracı çalışır hale getirmeye ve hafta sonunu toparlamaya çalışacağız. Yarın kaybedecek hiçbir şeyimizin olmadığı, sadece bir şeyler kazanabileceğimiz bir yarışa başlayacağım." dedi.

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