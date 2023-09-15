Alonso: "Beşinci veya altıncı da olabiliriz, Q2'de de elenebiliriz"

Fernando Alonso, cuma günü gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında 0.3 saniye geride dördüncü en iyi zamanı yaptı ve hafta sonuna güçlü bir başlangıç yapmış oldu.

İspanyol pilotun bu hafta sonu güçlü olması bekleniyordu çünkü pistin yapı itibariyle AMR23'e daha iyi uyacağı düşünülüyordu.

Fakat Fernando Alonso, hiçbir şeyin garantisi olmadığını söyleyerek beklentileri düşürmeyi tercih etti.

İkinci antrenman seansı sonrası basın karşısına geçen İspanyol yıldız, "Gün bence çok eğlenceliydi."

"Pistin yeni düzenle geçmişe kıyasla daha iyi olduğunu düşünüyorum. Artık biraz daha hızlı hale gelmiş durumda ve tur içerisinde ritim yakalayabiliyorsunuz."

"Yani bu değişikliği sevdim." dedi.

Sonrasında şöyle devam etti: "Singapur'da normal bir Cuma günüydü; pist sıcaktı ve hem araç hem de lastiklerle alakalı bazı testler yaptık."

"Neler olacağını yarın göreceğiz, bence bugün sadece araca ve piste güvenmeye çalıştık."

"Performanslara bakarsak, Ferrari'nin Monza'da olduğu gibi yine ulaşılamaz bir noktada olduğunu düşünüyorum, biraz fazla hızlılar."

"Red Bull yarın çok hızlı olacak, yani mücadele çok sıkı."

"Beşinci ya da altıncı da olabilirsiniz, Q2'de de elenebilirsiniz."

"Yani bir anda kendinizi 12. sırada bulabilirsiniz çünkü onda ikilik dilimde çok fazla araç var. Bu yüzden mücadele çok sıkı olacak."

"Her şeye hazırlıklı olmalı ve hem ikinci hem de üçüncü bölümde çok iyi turlar çıkarmalıyız."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images