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Alonso: "Beş yarışta dört podyum almak harika bir sonuç"

Fernando Alonso, bu yıl geride kalan beş yarışta dört podyum almalarından ötürü çok mutlu.

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Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, is interviewed after the race

Fernando Alonso bu yılki beş yarışın dördünde üçüncü olurken, her yarışta 15 puan toplamayı başardı. Bu da Aston Martin'in şampiyonada ikinci olmasını sağlıyor.

Sözlerinde podyumdaki dansını yorumlayarak başlayan Alonso, "Mekanikerlerle böyle anlaşmıştık! O yüzden yaptım."

"Yarışın çoğunu yalnız geçirmeme rağmen genel olarak hoşuma gitti. Önümüzde savaşamayacağımız iki Red Bull aracı vardı, arkamda ise çok fazla baskı yoktu."

"Yarışı üçüncü bitirdim, beş yarışta dördüncü podyumumu aldım! Bu iyi bir sonuç." dedi.

Bir kez daha üçüncü olduğu için üzgün olup olmadığı sorusuna Alonso, "Evet, öyle. Her zaman yukarıda bitirmek istersiniz, eğer üçüncü olursanız yarışı ikinci ya da birinci bitirmek istersiniz."

"Miami'de kazanma şansımız yoktu - Red Bull aracı daha hızlı ve daha dayanıklıydı."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, celebrates with his team on arrival in Parc Ferme

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, celebrates with his team on arrival in Parc Ferme

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Ancak bir gün karşıma fırsat çıkarsa, bunu kullanmaya çalışacağım."

"Bu Imola'da mı olur bilmiyorum. Orada Mercedes ve Ferrari de dahil olmak üzere birçok araca güncelleme getirilecek. İlginç olacak. Yine onların önüne geçmeye çalışacağız." cevabını verdi verdi.

Bunun üzerine Alonso'ya kazanma şanslarının en yüksek olduğu pist soruldu.

Alonso, "Bu yıl galibiyet alacağımızı düşünmek çok zor. Arada çok fazla fark var."

"Miami'de muhtemelen bu yılki en iyi yarış tempomuza sahiptik. Güvenlik aracı veya herhangi bir olay olmadan, liderlere en yakın bitirdiğimiz yarıştı."

"Göreceğiz, önümüzde uzun bir yıl var. Umarım bazı pistlerde daha yakın oluruz. Belki de takımın şu anda hazırlamakta olduğu güncellemeler yardım eder, bilemeyiz."

"Ancak şu anda ana odak noktamız, Mercedes ve Ferrari'ye karşı bulunduğumuz konumu korumak. Red Bull'u hâlâ geçemiyoruz." dedi.

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