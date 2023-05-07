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Alonso: "Benim için yalnız geçen bir yarış oldu"

Miami'de podyuma dönen Fernando Alonso, yalnız bir yarışı geride bıraktığını itiraf ediyor.

Altay Gök
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Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Azerbaycan'da podyumdan uzak kalan Alonso, sadece bir hafta sonra Miami'de çok iyi bir sürüş ortaya koydu ve sadece galip Max Verstappen'e geçilerek üçüncü olmayı başardı.

Alonso böylece sezonun dördüncü podyumunu elde etti, üstelik bunu Aston Martin'in aşırı iyi görünmediği, takım arkadaşı Stroll'ün puan alamadığı bir hafta sonunda gerçekleştirdi!

Yarışın ardından konuşan Alonso, "Araç inanılmaz."

"Açıkçası yarışı yalnız geçirdim. Red Bull'a karşı yapacak bir şeyimiz yoktu, daha güçlü bir rakip bekliyorduk ancak Ferrari'de beklediğimizden kötüydü."

"Yarış başlarken biraz endişeliydik ancak her şey yolundaydı. Önümüzde Imola, Monaco ve Barcelona üçlüsü var, umarım tempomuzu koruyabiliriz."

"Aslında bir düşününce bir kez podyuma çıkmak dahi inanılmaz, ancak dört podyumdan sonra daha iyisini istiyorsunuz, en azından bir ikincilik!"

"Red Bull dayanıklı ve süper hızlı, ancak Monako'da veya Barselona'da bir şansımız olacak." dedi. 

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

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