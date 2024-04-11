Alonso: "Beni en çok Aston Martin istedi, ben de onları istedim"

Aston Martin pilotu Fernando Alonso, 2024 sonunda bitecek olan anlaşmasını 2026 sonrasına kadar uzattı.

Kararın ardındaki sebepleri yorumlayan Alonso, verdiği kararın ne kadar kolay olduğu sorusunu şöyle yanıtladı: "Kolay bir karardı."

"Şubat ayındaki lansmandan bu yana çok fazla değişiklik olmadığını düşünüyorum. Formula 1'de daha uzun yıllar kalmaya hazır olup olmadığımı düşünmek için birkaç yarışa ya da birkaç haftaya ihtiyacım vardı çünkü takvim giderek yoğunlaşıyor."

"Formula 1'e ve Aston Martin'e olan sevgim değişmedi fakat kendimle gerçekten konuşmak, karar vermek ve bağlılık göstermek için vakit ayırmak istedim."

"Formula 1 tüm zamanınızı ve enerjinizi alıyor, yarışmaya devam etmek için hayattaki her şeyden vazgeçmeniz gerekiyor. Ben de bunu yapmaya hazır olup olmadığımı kendimle konuşmak istedim."

"Bu kararı aldıktan sonra, ki sanırım Avustralya'dan sonraydı ya da onun gibi bir şeydi, Aston'la görüştüm."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Şubat ayında söylediğimle tamamen aynı şeydi; o zaman da söylediğim gibi ana önceliğim her zaman Aston'du. Yani çok zor olmadı."

"Sanırım iki taraf da aynı şeyi istiyordu. Ben Aston Martin ile yarışmaya devam etmek istedim, Aston Martin de beni koltukta tutmak istedi. İki taraf da aynı şeyi istediğinde anlaşmaya varıyorsunuz."

"Bu yüzden yarışmaya devam edip, bunu kendimi, evimde hissettiğim bu takımla yapmak heyecan verici."

"Bu aynı zamanda takıma vermek istediğim bir sadakat mesajı. 1.5 yıl önce birlikte yarışmaya başladık ve o kadar çok şey başardık ki... Formula 1'de bu kadar kısa sürede bu kadar çok şeye ulaşmak muhtemelen eşi benzeri görülmemiş bir şeydi."

"Ben bunun yolculuğumuzun sadece başlangıcı olduğunu hissettim. Bu benim ve Aston Martin için yolculuğun sonu olmamalıydı."

"Yani evet, inanılmaz mutlu ve heyecanlıyım. Tüm takımla gurur duyuyorum."

"Kısacası yarışmaya devam etmek benim için doğal bir karardı; Aston Martin ile yarışmaya devam etmek çok kolaydı."

Diğer takımlarla temas vardı

Diğer takımlarla görüşüp görüşmediği sorusuna Alonso, "Başka insanlarla da konuştum. Bence bu çok normal. Görüşmelere girdiğinizde bir denge kurmanız ve diğer herkesi de dinlemeniz gerekir çünkü normal prosedür böyledir."

"Tüm teklifleri dinlemek ve piyasanın nasıl hareket ettiğini görmek de adil. Fakat kafamda Aston benim için mantıklı adımdı. Sonunda en çok Aston Martin tarafından istendiğimi hissettim, diğer tüm ilgiler hafifti."

"Aston Martin'den bana, birlikte çalışmak için net bir istek vardı. Ben de buna sahiptim. Bu yüzden çok kolay oldu." cevabını verdi.

Alonso, çok yıllık anlaşmanın kendisi için büyük önem taşıdığını söyledi.

"Yalan söylemeyeceğim, bu önemli bir noktaydı. Tek yıllık bir projeye bağlanmak benim için mantıklı değildi. Başka bir yerde bir yıllık bir teklifim olduğundan ya da buna benzer bir şeyle ilgisi yok. Sadece, ilk görüşmelerde Aston'a bu projenin çekici kısmının birlikte inşa ettiğimiz her şey olduğu konusunda çok nettim."

"Geçen yıl yeni fabrika kuruldu, bu yıl rüzgar tüneli gelecek, 2026'da yeni düzenlemeler olacak. Motor partneri olarak Honda geliyor.... Bence yeni yönetmeliğe yeni bir projeyle, yeni bir rüzgar tüneliyle girmek benim için önemliydi. Ayrıca Honda ile ortaklık da benim için çok önemliydi."

"Aston'da kalma kararımın bir nedeni de 2026 için Honda ile birlikte olmaları, diğer bir nedeni de dünyanın en büyük ve en iyi ortağı olan Aramco ile çalışıyor olmaları."

"Şu anda takımda teknik açıdan inanılmaz yetenekli insanlar var ve Silverstone'daki yeni rüzgar tünelinden ve yeni tesislerden faydalanacaklar. Yani 2026'yı Aston için çok cazip kılan pek çok faktör vardı."

"Fakat bu sadece 2026 değil, benim için ömür boyu sürecek bir proje, bir bakıma kariyerim boyunca imzaladığım en uzun sözleşme. Yani bu beni uzun yıllar boyunca Aston ile bağlantılı tutacak bir şey."

"Bakalım hangi rolü üstleneceğim, bakalım kaç yıl daha araç kullanacağım. Fakat aracı sürdükten sonra bile Formula 1'deki 25 yılı aşkın deneyimimi ve Formula 1 dışındaki 10-15 yıllık deneyimimi, yani yaklaşık 40 yıllık motor sporları deneyimimi, kariyerimin bu anında bana bu fırsatı veren bu takımın yararına kullanacağım."

"Dolayısıyla bu da benim için çok cazip bir şey. Önümüzdeki yıllar için son derece motiveyim."