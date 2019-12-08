Alonso, "bencil" olduğu düşüncelerine karşı çıktı

Ferrari, 2019'da pilotlarını yönetme konusunda zaman zaman sorunlar yaşadı. İlk olarak Monza'da hava koridoru yardımı konusunda anlaşmazlık yaşandı, ardından Singapur ve Rusya'da takım emirleri gündeme geldi ve son olarak Brezilya'da iki pilot arasında temas yaşandı.

Dün akşamki FIA Gala Töreni öncesinde konuşan Alonso, kendisinin "bencil" olduğu düşüncelerine güldüğünü söyledi.

Bu sene WEC şampiyonu olan Alonso, "Şöhret ayrı, gerçekler ayrıdır."

"Takım arkadaşlarının birbirlerine çarpmalarına ve bu sene yaşanan benzer şeylere bakın. Ardından benim imajımı değerlendirin. Zamanında Monza ve Spa'da takım arkadaşlarıma verdiğim hava koridorlarını görebilirsiniz. Ben bu tür ortak çalışmaları bilirim. Bu açıdan şöhret hakkında konuşurken, aynı zamanda gerçeklere de baksak daha iyi olur." dedi.

Alonso, Formula 1'den WEC'e geçişte eksik olduğu alanların farkında olduğunu, bu yüzden takım arkadaşları Sebastien Buemi ve Kazuki Nakajima'dan öğrenmesi gereken şeyler olduğunu bildiğini söyledi.

Alonso, "Aracı bu iki pilotla paylaşma konusunda bir sorun yoktu çünkü onlar dayanıklılık yarışlarında daha deneyimliydi."

"Testlerdeki ilk günden itibaren bana çok şey öğrettiler. Arabayı ve pistleri benden daha iyi tanıyorlardı. Uzun yarışlarda nasıl yaklaşıma sahip olmaları gerektiğini biliyorlardı. Her zaman hata yapan ya da soru soran kişi bendim."

"Araçtan indiğim zaman mutlu değildim çünkü her zaman sürmek istiyordum. Ancak araçtan her indiğimde ve onlar sürüşe başladığında, benim için daha az stresli oluyordu çünkü onların doğru şeyleri yaptıklarını biliyordum. Bu açıdan aramızda çok fazla güven vardı." dedi.

Alonso, ocak ayında Dakar Rallisi'ne katılacak. Yaptığı hazırlıkların ardından hazır hissedip hissetmediği sorulduğunda Alonso, "Dinleyin şimdi. Oraya gidip yaşadığım deneyimden keyif alacak mıyım? Evet. Oraya gidip maksimumu çıkarmaya çalışacak mıyım? Evet. Ancak Dakar'ı kazanma açısından hazır hissetmiyorum."

"Deneyim konusundaki eksikliklerimin farkındayım. Indy, Le Mans ya da Daytona gibi denediğim farkı yarışlar oldu ve oralarda rekabetçi olup galibiyet mücadelesi verebildim. Ancak Dakar'da o seviyede olduğumu düşünmüyorum."

"Ancak orada farklı bir strateji uygulayacağım. En hızlı olmayacağım ancak sonunda iyi bir pozisyonda olmayı umuyorum." dedi.