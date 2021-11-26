Alonso: "Raikkonen ile bu dünyanın ne kadar sahte olduğuna genellikle gülüyoruz"

Griddeki en deneyimli iki sürücü, hayatlarının 300'den fazla hafta sonu boyunca, birçok imkana sahip oldular. Pazar gecesi her şey bittiğinde ise tekrar normal hayatlarına döndüler.

Alonso ve Räikkönen, 2001 Avustralya GP'sinde F1'e birlikte çıkış yaptılar ve 20 yıl sonra ikisi de 300'den fazla yarış yaptılar. Bu süre zarfında Formula 1 sürücüleri oldukları için imkanları oldukça iyiydi, harika konaklama yerleri ve özel uçuşları oldu ancak Pazar günü yarış bittiğinde, hayatları diğer sıradan vatandaşlar gibiydi.

Alonso, Formula 1 podcast'i Beyond The Grid'e, "Kimi ve ben, Formula 1 hakkında birçok fikir ve düşünceyi paylaşıyoruz."

"Bir balonun içinde yaşıyoruz, normal bir hayatımız yok. İmkanlarımız var, iyi uçaklarda seyahat ediyoruz, beş yıldızlı otellerde kalıyoruz ama pazar geceleri normal insanlarız."

"Bu dünyanın bazen ne kadar sahte olduğuna gülüyoruz." dedi.

F1 Çaylakları, Kimi Raikkonen, Sauber C20, Juan Pablo Montoya, Williams, Fernando Alonso, Minardi ve Enrique Bernoldi, Arrows Fotoğraf: Sutton Images

Alonso, Formula 1'de bunca yılı Raikkonen ile paylaşabildiği için mutlu. Bu 20 yılda, her ikisi de 20 galibiyet aldılar ve dünya şampiyonu oldular. Adımlarında başarılı oldular ve ayrıca birkaç kez pist dışında da birlikte zaman geçirdiler.

Alonso, "İlk çıkışınızı yaptığınızda geleceğin size neler getireceğine dair net bir fikriniz olmuyor."

"Açıkçası Kimi ve ben Formula 1'de harika zaman geçirdik, ikimiz de dünya şampiyonu olduk, 2001 yılında bu konuda kendimize pek güvenmiyorduk. Onunla bunca yılı paylaştığım için çok mutluyum.”

"Havaalanlarında, padok dışında, restoranlarda ve ayrıca partilerde birkaç kez karşılaştık. Özellikle yarışlardan sonra en çok görmek istediğiniz sürücülerden biri o. Farklı konularda konuşabileceğiniz biri, direkt en önemli konuya giriyor.” diye ekledi.

Son olarak Fernando, Kimi'nin Formula 1 için büyük bir cazibe olduğunu ve dürüstlüğü nedeniyle hem pistte hem de pist dışında özlenecek bir sürücü olduğunu söyledi. Yarış dünyasında soğuk bir karakter olsa da, padok dışında tamamen farklı bir insan olduğunu belirtti.

"Formula 1 için harika bir karakter ve gelecek yıl onu özleyeceğiz. Çok dürüst bir sürücü, oyun oynamak istemiyor, göründüğü gibi biri."

"Pek konuşmayan, soğuk bir insan maskesine sahip ama arkasında başka biri var, o 'buz adam' değil, onunla pist dışındayken veya yarışlarda gerçek Kimi ile tanıştığınız zaman daha sıcak biri."