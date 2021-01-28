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Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Ben de Vettel de Ferrari'yle şampiyonluk yakalayamadık"

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Alonso: "Ben de Vettel de Ferrari'yle şampiyonluk yakalayamadık"
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2 yıl aradan sonra F1'e geri dönen Fernando Alonso, son röportajında; Sainz'in Ferrari'ye geçişi, Ferrari ve Renault için yarıştığı dönemler ve son zamanlarda F1'de yaşanan gelişmeler gibi konulara değindi.

Eski Ferrari pilotu, Maranello merkezli takımla artık Vettel yerine Sainz’in yarışacak olması hakkında: “Takımda bir dünya şampiyonu olarak bulunmak baskıyı artırıyor. 5 yıldan sonra Seb’in takımın kurtarıcısı olamayacağı anlaşıldı ve Leclerc’in daha çok potansiyelinin olduğuna karar kılındı. Charles’a eşlik edecek en iyi pilotun da Sainz olacağını düşünmüş olmalılar.” dedi.

Ferrari’nin kendisiyle de Vettel’le de şampiyonluğu göğüsleyememesi konusunda ise Alonso, “Ferrari diğer tüm takımlardan çok farklı bir boyutta ilerliyor. Spor yönetimi var, şirket var, politikalar var; dolayısıyla birçok kişi kararlarda söz sahibi oluyor."

"Diğer takımlar 10 ya da 15 yıl F1’de duruyor sonrasında gidiyorlar. Ferrari bunu yapamaz. Elbette şampiyonluğu kazanamadık ama 2 kez çok yaklaştık. Son yarışa kadar mücadele ettik, bunu söylüyorum çünkü kimse ikincileri hatırlamıyor. Aynısı 2017 ve 18’de Vettel’le de oldu. İşin doğrusu, son 7 yıldır tek bir takım kazandı.” cevabını verdi.

Alonso F1’de bulunduğu yıllarda en güçlü rakibinin Michael Schumacher olduğunu da söyledi: “Ferrari’den daha hızlı bir Renault sürüyordum ama her zaman oradaydı; savaşıyordu, saldırıyordu. İnanılmaz şeyler yapabiliyordu. Onunla arama mesafe koyduğumu düşünüyordum ama hayır, öyle değilmiş. Bir efsaneden bahsediyorum. Öyle olup olmadığını tartışabiliriz."

"Bottas’ın Hamilton’ın takım arkadaşı olduğu gibi Barrichello da onun takım arkadaşıydı. Fakat efsaneler böyle yaratılıyor ve bu şekilde hatırlanmaları gerek. Şimdi pistte Mick var ve inanılmaz bir etkiye sahip. Çok sevdiğim birisi, birkaç farklı yerde karşılaştık: Altın Çocuk. Kalanını göreceğiz. Fakat F1’de yarışıyor olması bizim için çok güzel bir haber.”

Son zamanlarda F1'deki gelişmelere de değinen Alonso, Mick'in F1'e yükselmesinden sonra son olarak spordaki kazalardan da bahsetti. İspanyol pilot, “Bu anlarda işinizin ne olduğunu ve hangi risklerle karşı karşıya olduğunuzu hatırlıyorsunuz. Bazen bir şoka, bir uyanma çağrısına ihtiyaç duyuyorsunuz. Bahreyn’de Grosjean’ın başına geldi. F1’de Jules Bianchi, F2’deyse Anthoine Hubert vefat etti. Bu sporun ne kadar acımasız olduğunu sıklıkla unutuyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Fernando Alonso , Lewis Hamilton , Sebastian Vettel
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Memet Kağan Bilgili

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