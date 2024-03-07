Alonso: "Bell gibi deneyimli isimleri kadroya katmak her zaman bir avantaj"

Bell'in Aston Martin'deki yeni görevi, F1 dışı projeler üzerinde çalıştığı Alpine'den ayrıldığının ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra çarşamba günü açıklandı.

Alonso, Renault'daki ilk iki döneminde Bell ile birlikte çalışmış, 2005 ve 2006'daki dünya şampiyonluğu sezonları da dahil olmak üzere, Ulsterman teknik direktörlük yapmıştı.

Alonso 2021'de yeni ismiyle Alpine takımına döndüğünde Bell yine danışman olarak Enstone merkezli takımda görev yapıyordu.

Bell, halihazırda güçlü bir teknik yapıya sahip olan bir organizasyonda yeni oluşturulan bir rolü üstlendi.

Motorsport.com'un takıma yeni gelen isimlerle ilgili sorusuna Alonso, "Dürüst olmak gerekirse, takıma her zaman daha fazla insan geldiğinde, herhangi bir dezavantaj olmuyor."

"Her zaman bir avantaj vardır. Sorun, herkesi bir ekip ve grup olarak birlikte çalışmaya ikna etmek."

"Martin'in [Whitmarsh] ve Lawrence'ın [Stroll] lider olarak rolü de bu. Bence harika bir teknik gruba ve harika bir liderliğe sahibiz. Bu yüzden adım adım daha büyük bir ekip oluşturmayı umuyorum." dedi.

Bell ile daha önceki ilişkisi sorulduğunda Alonso, "Bob, iki şampiyonluk kazandığım dönemde çok farklı bir rol üstleniyordu. Alpine'deki bu döneminde daha çok özel projelerle ilgilendiğini düşünüyorum, anlıyorum."

"Ancak bu tür üst düzey görevlerde bulunan kişilerin, rekabetçi bir takımın nasıl yönetileceği ve fabrikada iyi bir yapının nasıl oluşturulacağı konusunda her zaman bilgi birikimi sağladıklarını düşünüyorum."

"Dolayısıyla Bob'un katkısının Aston Martin'i daha iyi bir seviyeye getireceğini umuyorum ve amacımız da bu, dolayısıyla onu ağırlamaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Bob Bell, Aston Martin İcra Direktörü - Teknik Fotoğraf: Aston Martin

Alonso takımın mevcut durumuyla ilgili olarak Bahreyn'deki sıralama turlarında daha iyi olduklarını ancak yarışı beklediklerinden daha kötü geçirdiklerini söyledi. İspanyol pilot altıncı sırada başladığı yarışı dokuzuncu sırada tamamladı.

Takım arkadaşı Lance Stroll'ün ilk turda attığı spinden sonra toparlanarak yarışı 10. bitirmesiyle Silverstone takımı en hızlı beşinci araca sahip olarak gösterildi.

Alonso, "Muhtemelen cuma günü bu kadar hızlı olmamız biraz sürpriz oldu. Cumartesi günü de ne kadar ilerlediğimize gerçekten şaşırdık. Yani Bahreyn'deki her iki yol da biraz olumlu, biraz da olumsuzdu."

"Bu yüzden özellikle pazar günleri için neyi daha iyi yapabileceğimizi anlamamız gerekiyor. Abu Dabi'de geçen yıl en hızlı beşinci takımdık. Bahreyn'de en hızlı beşinci olmaya devam ediyoruz. Yani aşağı yukarı kışın herkesle aynı ilerlemeyi kaydettik ki bu belki de beklenen bir şeydi."

"Şimdi bize düşen bu hızı geçen yıl yaptığımızdan daha iyi bir şekilde araca yansıtmak. Pek çok şey öğrendik. Umarım bu öğrendiklerimizi bu yıl da uygulayabiliriz." dedi.

Ancak bu hafta Cidde'de takımın sıralamadaki beşincilik pozisyonunu geliştirmesini beklemiyor.

Alonso, "Bence araçlar Bahreyn ile aynı. Performans hakkında konuşmaya ve Red Bull'un hakimiyetini değiştirebilecek bir şeylerden bahsetmeye ihtiyaç olduğunu biliyorum."

"Ama bu F1, basit bir spor değil. Bu çok daha karmaşık. Bahreyn ile burası arasında bir fark görmüyorum."

"Umarım Aston Martin'den daha iyi bir sonuç görürüz, geçen yıl çok hızlıydık. Umarım ayar açısından piste adaptasyon Bahreyn'den daha iyi olabilir. Ama bence en hızlı beşinci takım olmalıyız, bir mucize beklemiyorum." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Alonso, Aston'un Bahreyn'de lastik bozulması konusunda rakiplerinden daha kötü durumda olduğunu ancak Suudi Arabistan'da bunun herkes için daha az sorun olacağını söylüyor.

Alonso," "Burada daha az lastik aşınması olacağını düşünüyorum. Geçen yıl sanırım takvimin en düşük lastik aşınması olan pistlerinden biriydi Cidde. Burada önceki yıllarda bir pit stop stratejisi uygulandı."

"Dolayısıyla herkes için daha az lastik aşınması olacak. Ancak ne kadar iyi bir araca sahipseniz, ne kadar fazla yere basma kuvvetiniz varsa, lastikleri daha az kaydırdığınız için daha az aşınma olacaktır."

"Yapmamız gereken de bu, aracı geliştirmek, daha fazla yol tutuşu elde etmek ve lastiklerin daha az zarar görmesini sağlamak." dedi.