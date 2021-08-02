Alonso: "Belki de yarışı kazanabilecek tempoya sahiptik"

Alonso'ya ilk olarak takım arkadaşının yarışı kazanmasına yardımcı olmasının nasıl bir his olduğu soruldu.

Çifte şampiyon bunun kendisine WEC'de yarıştığı dönemi hatırlattığını belirtirken; takım için çok mutlu olduğunu da ekledi ve şu ifadeleri kullandı: "Normal hissettiriyor. Muhtemelen, bunun son yaşandığı zaman Toyota'daydı. Takım arkadaşıyken, #7 Toyota ile ya da #8 Toyota ile kazanıyorduk. Bu zafer ise daha özel çünkü bu beklenmiyordu."

"Muhtemelen yarış kazanacak tempoya sahip değiliz, bunun için çok özel koşullara ihtiyacımız var. Bugün, bu koşullar buradaydı ve şans yanımızdaydı. Takım için çok mutluyum."

"Bütün mekanikerler, mühendisler, fabrikadaki insanlar; hem bu araç hem de 2022 projesi üzerinde çok ama çok sıkı çalışıyorlar. Birçok COVID kısıtlaması var. Britanya'da bulunanlar, kırmızı liste yüzünden çok az ülkeye gidebiliyorlar. Sezonun ikinci yarısı da çok zorlayıcı olacak."

"Bu yüzden yaz arasından önce böyle bir sonuç alabilmek mükemmel bir his. Onlar için çok mutluyum. Herkesin yüzü gülüyor, Esteban'ın yüzü de gülüyor."

"Gençken bir şeyler başardığınızda, Formula Grand Prix'si kazandığınızda, bu sizinle sonsuza dek kalıyor. Her zaman bir Grand Prix galibi olacaksınız."

"Aynısını 2003'te Macaristan'da ben yaşamıştım. Burası takımımız için şanslı bir yer."

Fernando Alonso, Alpine F1, and Esteban Ocon, Alpine F1, 1st position, celebrate together Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Alonso, ilk virajdaki kazalara fazlasıyla yakındı ve yaşanan temaslarda fazlasıyla parça fırladı. Dolayısıyla Alonso da aracına kolaylıkla hasar alabilirdi.

İspanyol pilot, olaylara yakın olsa da araca hasar almadıklarını söyledi ve devam etti: "Hasar yoktu, araç iyiydi. Şanslıydım, bir açıdan da şanssızdım çünkü bence bugün [Pazar] belki de yarışı kazanabilecek tempoya sahiptik. Ancak diğer yandan da bazı pilotlara olduğu gibi yarışım ilk virajda bitmediğinden dolayı şanslıyım. Bu ilk 5 finişini kabul edebiliriz. Bu, benim bu sezonki en iyi sonucum."

"Bu bana hediye edilmedi çünkü her tur, her pozisyon için savaşmam gerekiyordu. Çıkardığım yarışla gurur duyuyorum ve günün sürücüsü seçilmem de sanırım bunu gösteriyor."

"Ancak umuyorum ki bir yarışta da ben şanslı tarafta olurum ve podyuma çıkabilirim. Geçen sezon takım olarak 3 podyum almıştık, bu sezon 1 podyumumuz var. Bütün bu podyumların özel yarışlarda gelmesi gerekiyor. Gerçek hızımızla buna ulaşamayacağımızı biliyoruz."

"Umarım ki geri kalan yarışlarda, özel koşullar gelir ve belki ben şanslı tarafta olup, bunun tadını çıkarabilirim."

Alonso'ya son olarak takım tarafından kendisine Hamilton'ı tutabildiği kadar arkasında tutması gerektiği hakkında bilgi verilip verilmediği soruldu.

Alonso, takım tarafından kendisine bir şey söylenmediğini ifade etse de yarışın gidişatını az çok bildiğini ve Hamilton'ı arkasında tutmasının önemli olduğunun farkında olduğunu dile getirdi.

"Takım bana bir şey söylemedi. Ancak yarıştaki durumun az çok ne gibi olduğunu biliyordum. Büyük ekranlara bakıyordum. Esteban ve Vettel'in liderlik için savaştığını ve birkaç viraj önümüzde olduklarını biliyordum."

"Bitime 20 tur kala, Lewis tur başına 1,5-2 saniye daha hızlı bir şekilde geliyordu ve muhtemelen, bu onun yarışı kazanmasına yetecekti. Bu yüzden onu arkamda tutabildiğim her turun, Esteban'ın galibiyeti için çok önemli olduğunu biliyordum."

"[Hamilton] Son virajlarda beni takip etmekte zorlandı. Bu da düzlük öncesi arayı açıp savunma yapmam için yeterliydi. Bence o, benim arkamda geçirdiği 10 turda, son 3 viraj için farklı çizgiler öğrendi. Sonrasında öğrendiği bu yeni çizgileri kullanarak Carlos'u sadece 1 tur içinde geçebildi."

Fernando Alonso, Alpine A521, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images