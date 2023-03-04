Alonso: "Beklentilerimiz konusunda gerçekçiyiz"

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Aston Martin pilotu Fernando Alonso, cuma gününün en iyi derecesini yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İspanyol pilotun pole pozisyonunu alabileceği yönünde düşünceler var fakat Alonso, bunun mümkün olmadığını ima ediyor.

Alonso, "Aracın gerçekten çok iyi hissettirdiğini söylemem gerekiyor."

"Özellikle üç gün süren testlerden sonra her iki aracı da zaman tablosunda ön tarafta görmek harika."

"Takım birlikte iyi çalışıyor ve yeni araç hakkında çok şey öğrenmeye devam ediyoruz."

"Sanırım hafta sonunun bitimine kadar ya da muhtemelen farklı pistlerde yapılacak ilk birkaç yarış bitine kadar kimin zirvede olduğu belli olmayacak."

"Şimdilik sadece kendimize odaklanıyoruz ve araçla iyi bir denge bulmaya çalışıyoruz. Gece boyunca değerlendirmemiz gereken birkaç şey var."

"Sezonun ilk sıralama seansına elimizden geldiğince iyi hazırlanacağız. Fakat ayaklarımızı yerde tutmalıyız; Sıralama turları öncesinde beklentilerimiz konusunda gerçekçiyiz." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lance Stroll ise, sakatlığına rağmen iyi turlar çıkarmayı başardı ve AMR23'ün güçlü performansını doğrulamış oldu.

"Bugün araca geri dönmek ve 2023'teki ilk gerçek turlarımı atmak çok güzeldi."

"Kazamın üzerinden sadece 13 gün geçti ve o noktada, bu kadar kısa sürede bir F1 aracı sürebileceğimden emin değildim, bu yüzden burada takımla birlikte olmak harika bir haber."

"İlk seansta ateşleme sorunu nedeniyle biraz zaman kaybettik ama bu sorun çözüldükten sonra iyi şekilde çalıştık ve bu gece üzerinde çalışmak için bazı önemli veriler topladık."

"Takımın kış tatili boyunca gerçekten iyi bir ilerleme kaydettiği açık. Aracı sürmek harikaydı ve yarın yeniden direksiyona geçeceğim için heyecanlıyım."