Alonso: "Beklediğimiz gibi zor bir gündü"
Fernando Alonso, Britanya Grand Prix'si sprint sıralama turlarının ardından Silverstone pistinin 2026 araçları için oldukça zorlu olduğunu söyledi.
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Sprint sıralama turlarının ilk bölümünde elenen Fernando Alonso, özellikle enerji yönetiminin büyük bir sorun oluşturduğunu belirtti. Ayrıca hafta sonunun geri kalanında aracın ayarları üzerinde farklı denemeler yapacaklarını ifade etti.
Alonso, sonuçların kendisi için sürpriz olmadığını ve takımın beklediği tabloyla karşılaştığını söyledi.
Aston Martin pilotu, "Büyük bir sürpriz yaşamadık. Beklediğimiz gibi zor bir gündü."
"Bu pist enerji tüketimi açısından oldukça talepkâr. Yalnızca tek antrenman seansı olduğu için özellikle enerji kullanımını en iyi seviyeye getirmek kolay olmadı."
"Buna rağmen bu konuda iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum."
"Antrenman ile sıralama turları arasında birçok değişiklik yaptık ve elimizdeki paketi aşağı yukarı en iyi şekilde optimize etmeyi başardık. Bu yüzden attığım turdan memnunum, ama hâlâ olmak istediğimiz yerden çok ama çok uzağız."
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
"Yarın neler yapabileceğimizi göreceğiz."
"Normalde Silverstone'da her zaman biraz yağmur bekleriz ve bu da işleri ilginç hâle getirir. Ancak bu yıl öyle görünmüyor."
"Bu nedenle tamamen elimizdeki paketi en iyi şekilde değerlendirmeye odaklanacağız. Kaybedecek çok fazla şeyimiz yok. Belki bu sayede biraz daha performans bulabiliriz."
"Adım adım gelişmeye devam edeceğiz. Bu hafta sonunu farklı ayarlar deneyerek değerlendireceğiz ve bulunduğumuz seviyeyi de göz önünde bulundurarak aracı biraz daha hızlandırıp hızlandıramayacağımızı göreceğiz." şeklinde konuştu.
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