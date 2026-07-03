Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Britanya GP

Alonso: "Beklediğimiz gibi zor bir gündü"

Fernando Alonso, Britanya Grand Prix'si sprint sıralama turlarının ardından Silverstone pistinin 2026 araçları için oldukça zorlu olduğunu söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Sprint sıralama turlarının ilk bölümünde elenen Fernando Alonso, özellikle enerji yönetiminin büyük bir sorun oluşturduğunu belirtti. Ayrıca hafta sonunun geri kalanında aracın ayarları üzerinde farklı denemeler yapacaklarını ifade etti.

Alonso, sonuçların kendisi için sürpriz olmadığını ve takımın beklediği tabloyla karşılaştığını söyledi.

Aston Martin pilotu, "Büyük bir sürpriz yaşamadık. Beklediğimiz gibi zor bir gündü."

"Bu pist enerji tüketimi açısından oldukça talepkâr. Yalnızca tek antrenman seansı olduğu için özellikle enerji kullanımını en iyi seviyeye getirmek kolay olmadı."

"Buna rağmen bu konuda iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum."

"Antrenman ile sıralama turları arasında birçok değişiklik yaptık ve elimizdeki paketi aşağı yukarı en iyi şekilde optimize etmeyi başardık. Bu yüzden attığım turdan memnunum, ama hâlâ olmak istediğimiz yerden çok ama çok uzağız."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

"Yarın neler yapabileceğimizi göreceğiz."

"Normalde Silverstone'da her zaman biraz yağmur bekleriz ve bu da işleri ilginç hâle getirir. Ancak bu yıl öyle görünmüyor."

"Bu nedenle tamamen elimizdeki paketi en iyi şekilde değerlendirmeye odaklanacağız. Kaybedecek çok fazla şeyimiz yok. Belki bu sayede biraz daha performans bulabiliriz."

"Adım adım gelişmeye devam edeceğiz. Bu hafta sonunu farklı ayarlar deneyerek değerlendireceğiz ve bulunduğumuz seviyeyi de göz önünde bulundurarak aracı biraz daha hızlandırıp hızlandıramayacağımızı göreceğiz." şeklinde konuştu. 

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Norris: "Hasarlı fren soğutma kanalı nedeniyle araç sürülemez haldeydi"
Sonraki haber Verstappen: “Hâlâ olmak istediğimiz yerde değiliz”

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Zeynep Taş

Piastri: "Aracın temposu yeterli değildi"

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Piastri: "Aracın temposu yeterli değildi"

Norris: "Hasarlı fren soğutma kanalı nedeniyle araç sürülemez haldeydi"

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Norris: "Hasarlı fren soğutma kanalı nedeniyle araç sürülemez haldeydi"

Antonelli: "Hamilton'ın formu harika ama meydan okumaları seviyoruz"

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Antonelli: "Hamilton'ın formu harika ama meydan okumaları seviyoruz"

Son Haberler

Piastri: "Aracın temposu yeterli değildi"

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Piastri: "Aracın temposu yeterli değildi"

Mekies: "Silverstone’daki koşullarda bataryayı yönetmek oldukça zor"

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Mekies: "Silverstone’daki koşullarda bataryayı yönetmek oldukça zor"

Verstappen: “Hâlâ olmak istediğimiz yerde değiliz”

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Verstappen: “Hâlâ olmak istediğimiz yerde değiliz”

Alonso: "Beklediğimiz gibi zor bir gündü"

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Alonso: "Beklediğimiz gibi zor bir gündü"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle