Alonso: ''Barselona'da olduğu gibi Avusturya'da da zorlanacağız''

Fernando Alonso, Lance Stroll’ün Aston Martin ile 2025 ve sonrasında sözleşmesi uzatmasıyla ilgili takım için harika bir haber olduğunu ifade etti ve Lance Stroll hakkında konuştu.

‘’Lance, biraz geleceğiyle alakalı ve her neyi bekliyorsa onu düşünüyordu. Ancak bilirsiniz, bizim için harika bir haber çünkü Lance takımı oldukça iyi biliyor ve Williams’da geçirdiği birkaç yıl dışında Lance, kariyerini bu ortamda olan aynı bir grup insanla geçirdi.’’

‘’Bilirsiniz ki, geçmişte Aston’da neler olduğunu ve şimdi neleri değiştirdiklerini bildiği için Lance, kendini geliştirebilir. Eğer işler daha kötüye doğru giderse, Lance tüm bu arkaplandaki bilgilere sahip biri.’’

‘’Başka takımlar içinde fikirlerim var. İkimiz arasında birbirimize yardım etmeye çalışıp en iyi çözümü bulabiliyoruz. Ve evet, sanırım bu bir buçuk yılda birbirimizle daha iyi geçiniyoruz. Kişisel olarak benim için, bu oldukça olumlu bir haber. Bireysel başarıları için birisiyle çalışmak yerine, aynı fikirleri düşünen ve takıma yardım etmek isteyen biriyle çalışırım. Bu nedenle, bu takım için çok iyi bir haber.’’

Alonso, son birkaç yıldır birlikte çalıştığı Lance’in bir sürücü olarak nasıl geliştiğiyle ilgili, Lance’in oldukça kendini işine adamış ve işine çok bağlı biri olduğunu söyleyerek sözlerine devam etti.

‘’Lance, simülatörde çok fazla çalışıyor. Birleşik Krallık’ta yaşıyor. Bu da, açıkça ona yardımcı oluyor. Ancak takım ve araçtaki şeyler hakkında sürekli birbirimizle konuşuyorduk. Hatta Barselona’dan sonra, son iki gün boyunca, hatta Barselona’dan sonraki pazar gecesi bile, WhatsApp üzerinden sürekli konuştuk ve oldukça büyük bir fikir alışverişinde bulunduk.’’

‘’Geçmişte diğer tüm takım arkadaşlarımla bu tür bir ilişkim olduğunu hatırlamıyorum. Lance her zaman oldukça açık ve sürüş tarafında da birçok soru soruyor; fren teknikleri, farklı birçok pist gibi. Geçen yıl ve bu yıl mühendislerle birlikte, Lance’in güçlü olduğu virajları ve benim güçlü olduğum virajları tespit ettik.’’

‘’Tarihsel olarak bazı pistlerde oldukça rekabetçiyim ve bazı pistlerde de Lance tarihsel olarak oldukça rekabetçi. Bunun nedenini anlamaya çalışıyoruz. Bilirsiniz, bir kalıp var gibi görünüyor. Bazı virajları daha çok severiz, bazı virajları da daha az severiz. Takım arkadaşımızdan öğrenmemiz gereken bir şey varsa, bu konuda açık olup ve bunu anlamaya çalışırız. Hatta bu teknikleri simülatör üzerinde bile çalışıyoruz.’’

Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, puts his helmet on Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Fernando Alonso, bu tür şeylerin takım için önemli olduğunu ve kariyerinde uzun vadeli bir proje için Aston Martin’de olduğunu söyledi. Ayrıca Alonso, aracı kullanmadığı zamanlarda bile Lance Stroll’ün liderlik etmesini ve direksiyon başında olmadığı zamanlarda da onu destekleyeceğini sözlerine ekledi.

İspanya GP’de aracın neden zorluk çektiğini anlayıp anlamadıkları sorusuna Alonso, ‘’Sanırım sadece aracın özelliğinden dolayı.’’ cevabını verdi ve sözlerine şöyle devam etti:

‘’Barselona ve Montreal’deki pist düzenleri birbirinden çok farklı. Montreal’deki çok kısa virajları, durup hızlıca geçebiliyorsunuz. Barselona’da ise daha uzun virajlar var ve durup hızlanmanız gerekiyor. Aşağı yukarı nerede olduğumuzu biliyoruz ve aracın eksikliklerinin farkındayız.’’

‘’Barselona’nın zorlu bir hafta sonu olacağını biliyorduk. Aynı şekilde Avusturya’da ve Silverstone’da da zorlu bir hafta sonu olacak. Sanırım bu üç pistte birbirine benzer özelliklere sahip. Bu yüzden biraz zorlu bir hafta bekliyoruz.’’

‘’Sprint hafta sonunda olduğumuz için bu durum değişebilir. Eğer doğru bir şekilde ilerlerseniz, aracınızda kendinizi güvende hissedersiniz. Bazı diğer takımlar biraz kayıp bir şekilde başlayabiliyorlar - toparlanmak için zamanları kalmıyor. Çünkü sıralama turlarında yarı kapalı parka giriyorsunuz. Yarın sonuca varacağımızı umuyorum.’’ şeklinde cevap verdi.

Avusturya pistinin, İspanya’daki gibi aynı pist benzerliğini taşıdığını ve Avusturya’da sıralama turlarında zorlanacaklarını söyleyen Alonso, ‘’İyiye gideceğini düşünmüyorum. Benzer uzun virajlar ve çok kısa turların olacağını düşünüyorum. Yarım saniye içerisinde pole pozisyonundan sonuncuya varacağımızı düşünüyorum.’’

‘’Her şeyi mükemmel yapmak zorundasınız. Her şeyi mükemmel yapmaya çalışıyoruz. Muhtemelen Cumartesi günü Barselona’da on birinci ve onuncu sırada olmak, bizim pozisyonumuz değildi. Ancak çok iyi tur attık ve trafiği çok iyi yönettik. Burada sıralama turlarında son iki virajda trafik önemli olacak. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ancak Avusturya’da zor olacağı gibi, Silverstone’da da zor olacak.’’

‘’Perşembe günleri, cuma günleri sıralama turlarında, sprint’ten ve pazar günü yarıştan sonra konuşacağımızı biliyorum. Aynısını Barselona’da da yaptık. 12. sırada olursak, mutlu olmayacağız. Ancak 12. sırada da olursak, Q3’te olamayacağım için hayal kırıklığına uğramayacağım ve daha ya da azını bekleyeceğim.’’ dedi.

Fernando Alonso’ya takımın, Macaristan GP’de güncelleme getirilip getirilmeyeceği sorusuna, ‘’Ben teknisyen değilim. Ancak gelecek güncellemenin işe yaramasını bekliyorum. Bir sonraki güncellemenin işe yaramadığını söylediğimi hayal edin. Bilirsiniz, bunun sadece mantıksal bir şey olmasını beklerim. Ancak Mike ve Tom'la da medya zamanınız olduğu için bu onlar için harika bir soru olacak.’’ yanıtını verdi.

Avusturya’daki pist sınırlarındaki yeni çakıl taşlarının eklenmesiyle ilgili Alonso, herhangi bir pist sınırlarının olmadığı, kendileri için bir değişiklik olmayacağını ancak diğerleri için değişeceğini ifade etti.

Ayrıca, 9 yaşındaki bir çocuğun motosiklet yarışında hayatını kaybetmesiyle ilgili soruya Alonso, ‘’Buna cevap vermek çok zor. Biliyorum ki, başka sporlarda da var. Bazen şanssız durumlar olabiliyor ve çok fazla tartışma yaşanıyor. Bilirsiniz spor, doğa aynı zamanda bir tür eğlencedir ve bazı değerlerin yanı sıra takım çalışması, disiplin ve benzeri şeyleri de yükseltir. Her türlü şanssız durumun yaşanabileceği pek çok spor var. Ancak elbette güvenliği artırmamız gerekiyor. Önceliğimiz olması gereken şey bu. Sürücüler, FIA, pist organizatörleri, herkes her ne olduysa daha da çok çalışmak zorunda. Ancak bu durumun ayrıntılarını bilmiyorum. Yani cevap verecek olan ben değilim.’’ yanıtını verdi.

Son olarak Fernando Alonso'ya, Aston Martin'in kendisi için yapacakları aracın süreci hakkında soru soruldu ve Alonso, şu cevabı verdi:

''Aston Martin Valour'u gördükten sonra o an bir tane alma istedim ama sonra hepsi hızla tükendi. Valour’dan istediğim özellikler farklıydı. Bunun için görüşmelere başladık.''

''Bir yarışçı olarak, daha az ağırlık, daha fazla güç ve bu tür şeyler ilk önceliğimdi ama aynı zamanda modifiye edilebilecek ve değiştirilebilecek aerodinamik, süspansiyon ve ağırlık ve diğer şeyler gibi başka parçalar da vardı. Yani her hafta konuşmamız daha da ilginç olmaya başlıyordu ve sonunda bu fikirle geldiler. Sanırım Silverstone'dan sonra Goodwood'da sürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Bence bu, Aston'un da söylediği gibi, önden motorlu olarak şimdiye kadar ürettikleri en ekstrem araba ve plakalı bir yarış arabası. Ancak bu pistler için yapılmış bir yarış arabası olmalı.’’ dedi.

Ayrıca Alonso, aracınının maksimum hızını bilmediğini ve bu soruya cevap verebilmenin zaman alacağını açıkladı.