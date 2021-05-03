Alonso: "Barselona ve Monako için tek tur performansımı geliştirmem gerekiyor"

Alpine, Portekiz Grand Prix'sinde antrenman seanslarında çok iyi bir performans gösterdi, ancak Alonso, Takım arkadaşı Esteban Ocon'un altıncı olduğu gridde 13. en iyi zamanı yapabildi.

Ertesi gün Alonso, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo ve Carlos Sainz'i, pist üstünde geçmeyi başardı ve yarışa yedi sıra önünden başlayan Ocon'un bir saniye ardında sekizinci bitirdi.

Alonso böylelikle geri dönüşünden sonra ilk kez bir yarışı ilk onda bitirmiş oldu. İspanyol pilot, Imola'daki yarışı 11. bitirmiş ve Kimi Raikkonen'in cezasıyla sonradan 10. sıraya çıkmıştı.

Alonso, yarışla ilgili şöyle dedi: "İyi bir yarış oldu, fakat genel olarak iyi bir hafta sonu geçirdik, yani sadece yarış değil tüm hafta iyiydi. Aracın burada Imola ve Bahreyn'den çok daha rekabetçi olduğunu hissettim. Bir McLaren, bir Ferrari ve AlphaTauri ile savaşıyorduk. Önceki iki yarışta ise tamamen farklı bir gruptaydık."

"Burada ilk seansta çok rekabetçiydik, ikinci seansta beşinci olduk, üçüncü seansta üçüncü olabilirdik. Sıralama turlarında ise kendimi rahat hissetmedim ve orada tam olarak ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Sıralama turlarına geldiğimizde, araçta önceki seanslar kadar yol tutuş yoktu. Bu da benim yarışımı biraz tehlikeye düşürdü. Fakat genel olarak hafta sonundan ve aracın performansından çok memnun kaldım. Alpine olarak önceki iki yarıştan daha rekabetçi olduğumuz için kendi adımıza iyi bir pazar günü olduğunu düşünüyorum." dedi.

İspanyol pilot, Barselona ve Monako'da geçişin zor olduğu göz önüne alındığında tek tur performansını artırması gerektiğinin farkında.

"Bu performans seviyemizi devam ettirebilir miyiz bilmiyorum, gerçekten bilmiyoruz. Her hafta sonu araçta bir şeyler keşfetmeye devam ediyoruz. Bu yıl şu ana kadar çok farlı pistlere gittik. Bahreyn'e gittik; orada hava çok sıcaktı, düşük hızlı virajlar ve uzun düzlükler vardı. Sonra Imola'ya gittik ve tamamen ıslak bir yarıştı. Şimdi ise rüzgarlı Portimao'ya geldik. Buradaki şartlar çok farklı. Bu yüzden araçla ve rakiplerimizle ilgili bilgiler edinmeye devam etmeliyiz. Onların nerede güçlü olduklarını, bizim nerede güçlü olmadığımızı görmeliyiz."

"Şimdi ana odak noktamız Barselona ve Monako. Kendi açımdan daha da fazlasını yapmam lazım çünkü araç içerisinde daha iyi ve daha rahat hissetmeye ihtiyacım var. Özellikle de sıralama turlarında. Dediğim gibi burada iyi bir araca sahiptik ve bunu cumartesi günü gösteremedim. Aynı şey Barselona veya Monako'da yaşanırsa, hafta sonumu tehlikeye atar. Bu yüzden bunu göze alamam. Bir dahaki sefere daha hazırlıklı olmaya çalışacağım."

Alonso, yarıştan epey keyif aldığını da ekledi.

"Çok eğlenceliydi, iyi savaşlar verdik ve başlangıçta da söylediğim gibi, şimdiye kadarki iki yarışta orta grubun sonunda mücadele ediyorduk. Williams ve Alfa Romeo ile bazı savaşlar vermiştik. Ferrari, McLaren ve AlphaTauri, Imola ve Bahreyn'de bizim için ulaşılamazdı. Bence bu hafta sonu bizden daha yavaşlardı ve bu iyi bir şey."

"Üç yarış geride kaldı ve maalesef Bahreyn'de yarış dışı kaldık ve iki kez puan aldık. Mümkün olduğunca hızlı şekilde öğreniyorum ve takıma adapte oluyorum, yapabileceğim daha fazla şey var. Fakat üç yarışın ikisinde puan alıp, birinde yarış dışı kaldık. Bence bu, iyi bir başlangıç. Fakat daha iyi olmamız gerektiğine de eminim."

"Dediğim gibi önümüzdeki iki pistte sıralama turları çok önemli, çünkü pazar günü mücadele etmek Portimao'ya kıyasla daha zor. Bu yüzden temelde buna odaklanacağız ve hafta sonuna en iyi şekilde hazırlanacağız. Önümüzdeki üç gün yapılması gereken ödevler var. Benim için ekstra ödev var çünkü cumartesi günü daha iyi olmam lazım. Neler olduğunu anlamam gerekiyor. Öğrendiklerimi Monako ve Barselona'da uygulamalıyım."

Fernando Alonso, Alpine A521, Lance Stroll, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images