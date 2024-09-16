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Formula 1 Azerbaycan GP

Alonso: "Bakü'de tüm grid %100'e yakın bir sürüş sergiledi"

Fernando Alonso, Azerbaycan Grand Prix'sinde tüm F1 gridinin %100'e yakın bir sürüş yaptığına inanıyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Alex Albon, Williams FW46, Oliver Bearman, Haas VF-24, Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01, Lance Stroll, Aston Martin AMR24, startta pistin geri kalanı

Alex Albon, Williams FW46, Oliver Bearman, Haas VF-24, Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01, Lance Stroll, Aston Martin AMR24, startta pistin geri kalanı

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bakü Şehir Pisti'ndeki yarış, duvarların pistin her yerinde birbirine yakın olması nedeniyle sürücülere yüksek bir mücadele sunmasıyla ünlüdür.

Alonso, Williams pilotlarının önünde altıncı sırada çizgiyi geçtikten sonra verdiği demeçte griddeki sürüş standartlarını övdü.

İki kez dünya şampiyonu, "Bence bugünkü gibi bir yarıştaki risk ve hassasiyet seviyesi herkes için olağanüstüydü."

"Her tur %100'e yakın sürüş yaptığımızı düşünüyorum. Yarışta güvenlik aracı olmaması ya da son ana kadar kaza yaşanmaması çok etkileyiciydi." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

Alonso'nun altıncılığı, Haziran ayındaki Kanada Grand Prix'sinden bu yana en iyi sonucu oldu.

Alonso, "Normal bir hafta sonunda, orta sıralardaki takımlar için sadece dokuzuncu ve onuncu sıralar mevcuttur."

"Önümüzdeki bazı aksiyonlar sayesinde altıncı sıra müsaitti ve biz de onu almak için oradaydık."

"Gridi takip ettik ve strateji konusunda etrafımızdaki insanlar ne yapıyorsa onu yaptık."

"Zorlu bir yarıştı, tabii ki rahatlayacak zaman yoktu ama iyi bir yarıştı. Bu hafta sonu inanılmaz bir hızımız yoktu ama yine de yarışı çok puan kazanacak kadar iyi bir şekilde tamamladık." dedi.

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