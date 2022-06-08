Alonso, Bakü'de Schumacher'in rekorunu kıracak

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Michael Schumacher, Formula 1'de yarışmaya 1991 yılında başladı ve spordan ayrıldığında 2012'nin Kasım ayıydı.

Bu, Alman pilotun ilk yarışı olan 1991 Belçika GP ile son yarışı olan 2012 Brezilya GP arasında 21 yıl 3 ay (7.763 gün) olduğu anlamına geliyordu. Bu alanda da rekor kendisindeydi.

Fakat bu rekor, bu hafta sonu el değiştirecek ve rekorun yeni sahibi Fernando Alonso olacak.

F1'deki 342. Grand Prix'sine çıkmaya hazırlanan Alonso, spora 2001 Avustralya GP'de adım attı ve o günden bu yana 2019-20 yılları hariç hep F1'deydi.

Sonuç olarak Alonso, Bakü'de 7 yıl 770 günle bu alanda rekoru eline geçirecek. Böylelikle Alonso ilk yarışı ile son yarışı arasında en uzun süre geçen isim olacak.

Bu alan ilk beş şöyle:

NO Sürücü Yıl Yarışlar 1 Michael Schumacher 21 yıl 03 ay 00 gün 1991 Belçika - 2012 Brezilya 2 Fernando Alonso 21 yıl 02 ay 25 gün 2001 Avustralya - 2022 Monako 3 Kimi Raikkonen 20 yıl 09 ay 08 gün 2001 Avustralya - 2021 Abu Dhabi 4 Rubens Barrichello 18 yıl 08 ay 13 gün 1993 Güney Afrika - 2011 Brezilya 5 Jenson Button 17 yıl 02 ay 16 gün 2000 Avustralya - 2017 Monako

Ayrıca bu hafta sonu Max Verstappen de Sebastian Vettel'i bir alanda geçmeye hazırlanıyor.

Vettel, Red Bull ile çıktığı 113 yarışın 65'inde podyuma çıkmıştı. Verstappen ise 125 yarışta 65 podyum yakaladı.

Hollandalı sürücü, bu hafta sonu podyuma çıktığı takdirde, Vettel'i bu alanda geride bırakacak.

Ayrıca 43 puan daha aldığı takdirde, bu alanda da rekoru eline geçirecek.

Red Bull'la en çok yarışa çıkan beş ismin istatistikleri:

Sürücü Yarış Zafer Pole En hızlı tur Podyum Puan Ort. puan Lider gidilen tur Lider gidilen km Toplam tur Mark Webber 129 9 13 19 41 978.50 7.59 606 2755 6970 Max Verstappen 125 24 14 18 65 1620.50 12.96 1381 6501 6497 Sebastian Vettel 113 38 44 24 65 1577 13.96 2386 12591 6244 Daniel Ricciardo 100 7 3 13 29 956 9.56 292 1379 5380 David Coulthard 71 2 60 0.85 4 20 3456

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Erik Junius