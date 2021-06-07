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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Alonso: "Bakü'de saf hız anlamında gerideydik"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Fernando Alonso, Bakü'de gerçekleştirilen yarışta saf hız anlamında geride olduklarını ve bundan ötürü yapmaları gereken çalışmalar olduğunu düşünüyor.

Alonso: "Bakü'de saf hız anlamında gerideydik"

Alpine bu yıl genel anlamda sıralama turlarında hızlı görünürken, lastikleri fazla harcadığı için yarış temposunda yeterince hızlı olmayı başaramıyor.

Bu eğilim Bakü'deki yarışta da devam etti ve Fernando Alonso, sekizinci başlayıp yedinciliğe çıktığı yarışta her geçen tur geriye düşmeye başladı.

Alonso normal şartlar altında yarışı 10. bitirecek gibiydi fakat kırmızı bayrak çıktı ve İspanyol pilot son üç turluk bölümde dört sıra birden kazanarak altıncı sıraya çıktı.

Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Alonso, takımın tek tur temposunda iyi görünse de yarış temposunda öyle görünmediğini belirtti.

İspanyol pilot, "Bence eğlenceliydi. Sürücüler lastikleri korumalarına gerek olmadığını bilerek o iki turda çok agresif oldular. Bu eğlenceliydi."

"Bence hafta sonu bizim için çok sağlam geçti, yarıştaki konumumuz olan 10. sıra, hafta sonu boyunca yaptığımız şeyler için  düşük bir ödül olurdu, bu yüzden altıncı olmaktan mutluyum çünkü takımın bunu hak ettiğini düşünüyorum."

"Yine de bugün hız eksiğimiz vardı, bence seçtiğimiz stratejinin arkasındaki gerçek buydu. Yarış temposunda beklediğimizden biraz daha yavaştık, bu yüzden ilk pit stopu olması gerekenden daha erken yaptık. Erken pit stop çok fazla sıra getirmedi, sonrasında bir güvenlik aracı geldi ve yumuşak lastiğe geçtik. Farklı şeyler deniyorduk çünkü saf hız anlamında eksiğimiz vardı."

Güçlü startı sorulduğunda Alonso, "Dürüst olmak gerekirse ilk virajda bir ya da iki sıra kazandım. Araç bugün başlangıçlarda iyiydi."

"Sonra iki sıra daha kazandım çünkü 3. viraj ile 5. viraj arasında Tsunoda ve McLaren sürücülerinden [Norris] birisi savaşıyordu. Yani o mücadele sayesinde iki sıra daha kazandım." cevabını verdi.

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Kemal Şengül

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