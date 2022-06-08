Alonso, Bakü'de puan serisini devam ettirmeyi hedefliyor

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Fernando Alonso, puansız geçen yarışların ardından hem İspanya hem de Monako'da puan almayı başardı ve yeniden ivme yakalamayı başardı.

İspanyol pilot bunu Bakü'de sürdürmeyi ve arka arkaya üçüncü kez puan almayı hedefliyor.

Alonso şöyle dedi: "Monako'da güçlü bir hafta sonu geçirdik ve hak ettiğimiz puanları aldık. Cuma günüyle kıyaslandığında tempomuzu artırmayı başardık ve böylelikle pazar günü iyi bir sonuç almayı başardık."

"Normalde Monako'daki yarışlar tahmin edilebilir geçer fakat bu sefer değişken hava şartları ve belirsiz lastik seçimleriyle yarış tam bir kaosa dönüştü."

"Yarış tekrar başladığında orta hamuru taktık ve bu yüzden son denemede aşınmayı kontrol etmek zorundaydım. Fakat zorlamaya başladığında, Lewis ile arayı açtım."

"Artık arka arkaya üçüncü kez puan kazanmak istediğim Bakü için hazırım."

"Formula 1'de çok sayıda cadde pisti var ve onları seviyorum çünkü bu pistlerde en ufak hataya yer olmuyor. Bakü, cadde pistlerinin aksine geçişe müsait bir yer. Bu sayede bu pistte yapılan önceki yarışlarda pek çok sıra kazandım. Bu açıdan Monako'dan çok farklı bir pist."

Esteban Ocon ise Monako yarışını ilk onda bitirmesine rağmen aldığı cezayla hafta sonunu puansız kapatmıştı.

Bu hafta sonu yapılacak Bakü yarışı öncesinde şöyle dedi: "Monako hafta sonu benim için pek iyi başlamasa da, güçlü bir tempoya sahip olduğumuz sıralama turları için aracı harika şekilde hazırladık."

"Pazar günü ise tamamen farklı bir senaryo vardı. Yarışın çoğu zorlu şartlarda geçti ve ceza yüzünden puan alamadım. Bu sonuç takımın gerçek formunu yansıtmadı."

"Hayal kırıklığına rağmen Monako'dan başımız dik ayrıldık çünkü iyi bir araca sahip olduğumuzu ve ilk ona girebileceğimizi biliyorduk."

"Monako'dan dersler çıkaracağız ve elde ettiğimiz bilgileri, Bakü'deki bir başka cadde pistinde kullanacağız."

"Bakü'yü seviyorum. Orada sorunsuz bir hafta sonu geçirmemiz gerekiyor. Cuma gününü temiz şekilde geçirip, sıralama turları için en iyi hazırlanmalıyız. Monako'daki hayal kırıklığının ardından puan kazanmak için iyi bir grid pozisyonuna sahip olmamız gerekiyor."

"Geçen yıl mekanik sorun nedeniyle sadece üç tur atabilmiştim. Bu yüzden Bakü'deki hafta sonunun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum."

Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images