Alonso: "Bakü iyi geçse de Singapur'da daha fazlasını istiyoruz"
Fernando Alonso, Aston Martin aracının mevcut durumundan memnun olmasa da Azerbaycan GP hafta sonunun kendileri için bir motivasyon kaynağı olduğunu düşünüyor.
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Alonso, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen Azerbaycan Grand Prix'sinde damalı bayrağı altıncı sırada geçmişti.
Bu hafta sonu F1 Singapur'u ziyaret edecek ve iki kez dünya şampiyonu, Bakü'deki yarıştan sonra takımın motivasyonunun yüksek olduğunu söylüyor.
Alonso, "Singapur, muhtemelen şampiyonanın fiziksel olarak en zorlu yarışı."
"Dolayısıyla yarış boyunca odaklanma seviyesini çok yüksek tutmak ve hafta sonuna doğru adımla başlamak için cuma günü size atak yapma güveni veren bir araçla başlamak oldukça önemli."
"Bu hafta sonu için oldukça iyimserim. Bakü'deki yarışın herkes için bir motivasyon kaynağı olduğunu düşünüyorum."
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, in the pit lane
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
"Bakü'de son birkaç hafta sonuna kıyasla araçtan daha memnun olsak bile, Singapur'da daha fazlasını istiyoruz." dedi.
Ancak Alonso, Aston Martin'in şampiyonada bulunduğu konumdan halen memnun olmadığını da ekliyor.
"Bakü'de elde ettiğimiz sonuç iyiydi ama hesaplamalarımıza göre performans açısından hala 7. takımız ve bu durumdan memnun değiliz."
"Yani hâlâ daha fazla hız bulmamız gerekiyor. Aracın şu anda istediğimiz yerde olduğunu düşünmüyorum."
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