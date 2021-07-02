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Alonso: "Ayarları biraz daha geliştirebiliriz"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine pilotu Fernando Alonso, cuma gününden genel olarak memnun olsa da, araçta yapmaları gereken işler olduğunu dile getirdi.

Alonso: "Ayarları biraz daha geliştirebiliriz"

Alpine'de cuma günkü ilk antrenman seansında Fernando Alonso'nun yerini Guanyu Zhou aldı ve öğleden sonra ise direksiyona tekrar Alonso geçti. İkinci araçta ise tüm gün Esteban Ocon sürüş yaptı.

Alonso, öğleden sonra toplamda 34 tur attı ve 1:05.393'lük zaman turuyla seansı ikinci sırada tamamladı.

Trafik nedeniyle temiz tur atmakta zorlanan Alonso şöyle dedi: "Öğleden sonra araca geri dönmek güzeldi. Özellikle geçen hafta sonu kullanmadığımız C5 lastiğini kullanmak harika oldu."

"Hem kısa hem de uzun sürüşler yapmak güzeldi fakat araç ayarlarının biraz geliştirilmesi gerekiyor ve bu açıdan yapmamız gereken hâlâ bazı işler olduğunu düşünüyorum."

"Bizim için oldukça düzgün bir ikinci seans oldu ve umarım yarın daha fazlasını yapabiliriz."

Esteban Ocon ise ilk seansta 1:05.980 yapıp 11. olurken, ikinci seansta 1:05.527 yaptı ve 12. oldu.

Ocon şöyle konuştu: "Çok yoğun bir gün oldu ve pek çok test yaptık. Test etmemiz gereken bir prototip lastik vardı ve ilginçti. En yumuşak lastik olan C5'i de kullandık ki bunlar, geçtiğimiz hafta kullandığımız C4 lastiklerden farklıydı."

"Hem boş hem dolu depo ile bazı değerli çalışmalar yaptık. Koşullar da geçen hafta sonundan çok farklıydı ve hava çok daha soğuktu. Bu yüzden tur zamanları biraz daha hızlıydı."

"Uzun sürüşler beklentilerimizle uyumluydu ve bu gece analiz etmemiz gereken pek çok şey var. Genel anlamda  yoğun ama verimli bir gün oldu diyebilirim."

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Erik Junius

 

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Leclerc: "Yarış tempomuz hâlâ çok güçlü ancak tek turda gerideyiz"

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