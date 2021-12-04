Alonso: "Ayarlarda en iyi noktayı bulduk"

Son yarış Katar'da podyuma çıkan Fernando Alonso, Suudi Arabistan'da cuma günü oldukça iyi bir tempoya sahipti.

İspanyol pilot, ikinci seansta beşinci en iyi zamanı yaparak bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Alonso, cuma gününün ardından şöyle konuştu: "Bugün gerçekten eğlenceli bir gündü ve pisti sevdim. Ne zaman yeni bir piste gitseniz, çok çalışmanız gerekiyor ve bence bugün oldukça fazla şey yaptık."

"Pist beklendiği gibi hızlı hissettiriyor ancak oldukça yüksek bir yol tutuşu var. Bu da özellikle bir cadde pisti için hoş bir sürpriz oldu."

"Ayrıca Formula 2 bugün piste çıkmadan önce asfaltı temizleyerek bize yardım etti."

"Doğruyu söylemek gerekirse pist, simülasyonlara ve simülatörde denediğimize oldukça benziyordu. Tur zamanları bile oldukça benziyor, bu yüzden pistte büyük bir sürprizle karşılaşmadık."

"Burada tur atmak gerçekten inanılmaz çünkü iki duvar arasında bu tür hızlara çıkıyorsunuz. Yani herhangi bir hatanın sonuçları büyük olabilir. Bu yüzden gözleriniz açık olmalı. Kimse için kolay bir gün olmadığını düşünüyorum."

"Yol tutuş seviyesi çok yüksek olduğu için, lastiklerle hangi yöne gitmemiz gerektiğini hemen biliyorduk. Bu açıdan faydalı bir gün oldu."

"Ayarlar anlamında herkes için hâlâ bilinmeyenler var ve bu gece araca bazı ince ayarlar yapmak adına çalışmamız gerekecek.

"Araç yarış için de iyi bir konumda görünüyor çünkü yarış temposunda da hızlıydı."

En iyi zamanın sadece 0.4 saniye gerisinde kalmasıyla ilgili durum sorulduğunda Alonso, "Araç hâlâ gayet iyi hissettiriyor. Son zamanlarda, performansımız ve ayarlarımızla alakalı en iyi noktayı bulduk."

"Yani çalışmaya devam ediyoruz ve yarın için hâlâ pek pek çok bilinmeyen var çünkü farklı şeyler denedik. Diğer cuma günlerine kıyasla analiz etmemiz gereken çok daha fazla şey var." dedi.

Formula 2'nin yarışın nasıl geçeceğine dair bir ipucu vereceğini de ekleyen Alonso, şöyle dedi: "F2 bizim için iyi bir referans olacak çünkü bir cadde pisti olduğu için geçiş fırsatları konusunda endişeliyiz. Bence bunu yapmak zor olacak. Sıralama turları bu açıdan çok önemli. Bu yüzden F2'nin pazar günü iyi bir şov olup olmayacağına dair iyi bir gösterge sunacağını düşünüyorum."

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Erik Junius