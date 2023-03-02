Alonso: "Ayaklarımız yere basmalı"

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Fernando Alonso'nun geçen hafta Bahreyn'deki sezon öncesi testlerinin ilk iki gününde ilk üç sırada olması ve testin son akşamında göz alıcı bir yarış simülasyonu çalışması yapmasının ardından Aston'un potansiyeli hakkında pek çok spekülasyon yapıldı.

Bahreyn Grand Prix'si öncesi basın toplantısında konuşan Red Bull pilotu Sergio Perez ve Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Aston'un son on yıldır F1'i domine eden olan üç 'A Sınıfı' takımla birlikte yer alacağı konusunda kararlılar.

Perez, Force India ve ardından Racing Point olarak bilindiği günlerdeki eski takımının 'testlerde çok güçlü göründüğünü' ve bunun da 'yıl boyunca çok güçlü olacağına' inanmasına neden olduğunu söyledi.

Perez, "Kesinlikle güçlü bir araçları var ve önde mücadele edecekler." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Hamilton, kendisinin ve takımının şu anda Aston'un 'bildikleri kadarıyla' mücadelenin içinde olduğunu düşündüklerini söyledi.

Hamilton, "Aston'un ileriye doğru böyle bir adım attığını görmekten gerçekten mutluyum."

"Gerçek sıralamayı görmek zor. Elimizdeki tüm verilere rağmen kimin hangi yakıt yüklerini kullandığını ve tüm bu şeyleri bilmiyoruz. Bu yüzden her şey biraz karışık."

"Ama görünüşe göre çok güçlüler ve önde savaşıyor olabilirler."

"Önümüzdeki bir iki gün içinde öğreneceğiz. Onlar mı bizim önümüzde, yoksa biz mi onların arkasındayız bilmiyorum."

"Ama ben her zaman iki ya da üç takımdan daha fazla takımın önde yarışmasını umuyordum. Sanırım sonunda bunu görüyoruz, bu da olumlu bir şey." dedi.

Çifte Dünya Şampiyonu Max Verstappen Aston'un yeni sezona 'çok olumlu bir başlangıç' yaptığını düşündüğünü söyledi, ancak Perşembe günü Bahreyn'de dikkat çeken şey Red Bull pilotunun Alonso'nun tavrına ilişkin yorumlarıydı; çünkü İspanyol pilot şu ana kadar yeni takımının potansiyeli konusunda çekingen davrandı.

Verstappen, "Bence Aston Martin geçtiğimiz kış gerçekten iyi bir araç üretti."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Önemli olan şey, bu yeni araçlarla sıralama hızının artık o kadar da önemli olmaması. Eğer yarış için iyi bir aracınız varsa, geçiş yapabilirsiniz."

"Aston Martin'in bu yıl neler yapabileceğini çok merak ediyorum. Tam olarak nerede olacaklarını tahmin etmek çok zor ama Fernando ile konuştuğumda ve yüzüne baktığımda oldukça iyimser görünüyor."

"Bunu görmek elbette güzel. Günün sonunda, daha fazla takımın birbirine yakın olmasını istiyoruz." dedi.

Ferrari'den Charles Leclerc Aston'un mücadelede olacağını düşünürken, George Russell da takımın Ferrari ve Mercedes ile birlikte 'ikincilik için güzel bir mücadele' sağlayabileceğini söyledi. Çünkü Britanyalı pilot, Red Bull'un test formuna dayanarak Milton Keynes takımının 'kendi liginde' olduğunu düşünüyor.

Carlos Sainz de Ferrari'nin Aston'u bir tehdit olarak gördüğünü çünkü 'Aralık ayından beri herkesin Aston Martin'in hızlı olacağına dair söylentileri duyduğunu' söyledi.

Sainz, "Hepimiz, rüzgar tünelinde ve simülatörde iyi sonuçlar elde ettiklerini biliyoruz."

"Bu konuda duydukları heyecanı gizlemekte bile zorlanıyorlardı. Bahreyn'e geldiğimizde ön sıralarda yarışacaklarını bir nevi teyit ettiler."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Bence bu F1 için ve Fernando için iyi bir haber. Mücadeleye bir takımın daha katılacak olması heyecan verici." dedi.

Alonso ise, kendisinin ve yeni takımının neler başarabileceğine dair beklentiyi düşük tutarak şunları söyledi: "Yarışta elimizden gelenin en iyisini yapacağız, ancak dürüst olmak gerekirse podyum bizim için hedef değil."

"Bence aracı keşfetmeye devam etmeliyiz, tamamen yeni bir araç ve yeni bir paket ile sadece 1.5-2 gün test yaptık."

"Bence ilk üç takım geçen yıl başka bir ligdeydi, bazen dördüncü en hızlı takıma bile tur bindiriyorlardı."

"Dolayısıyla, bu tür bir adımı sadece bir kışta atamayız."

"Araçtan çok memnunuz ama bence ayaklarımız yere basmalı ve temel paketimiz üzerinde çalışmaya devam etmeliyiz."