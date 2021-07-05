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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Alonso, Avusturya'daki son puanı Russell'ın ellerinden aldığı için üzgün

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Fernando Alonso, pazar günü gerçekleştirilen yarışta verilen son puanı George Russell'in ellerinden aldığı için üzgün olduğunu söylüyor.

Alonso, Avusturya'daki son puanı Russell'ın ellerinden aldığı için üzgün

Russell, pazar günkü Red Bull Ring yarışının son anlarına girerken 10. sıradaydı ve Williams'a 2019 Almanya Grand Prix'sinden bu yana ilk puanını getirmeye doğru gidiyordu. Ayrıca bu, Williams'la ilk puanı da olacaktı.

Fakat lastikleriyle ilgili problem yaşayan İngiliz sürücü, tempo kaybetmeye başladı ve çifte dünya şampiyonu Fernando Alonso'nun baskısı altına girdi.

Alonso'nun birden fazla girişimini püskürten Russell, bitime yaklaşık üç tur kala artık dayanamadı ve dördüncü viraj öncesinde Alonso'ya geçildi.

İspanyol pilot, yarıştan sonra araçtan iner inmez Russell'ın yanına gitti ve kendisine sarıldı. Dün konuşan Russell, Alonso ile savaştığı için çok mutlu olduğunu ancak aradaki hız farkı nedeniyle İspanyol pilotu ardında tutmasının zor olduğunu belirtmişti.

Alonso, "geleceğin şampiyonu" olarak gördüğü Russell'dan övgüyle bahsetti ve yarıştan sonra şöyle dedi: "Ne yazık ki sadece bir puan için gerçekten yoğun bir mücadeleydi ama bizim için şampiyonanın son yarışıymış gibiydi."

"Bu, hem onun hem de 14. başladıktan sonra bizim için altın değerindeydi ve güzeldi."

"Savaştığım kişinin George olduğunu gördüğümde, mücadelenin onula olması gerektiği için biraz üzüldüm."

George Russell, Williams FW43B, Fernando Alonso, Alpine A521

George Russell, Williams FW43B, Fernando Alonso, Alpine A521

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Eğer Mercedes'e giderse, gelecekte podyuma çıkma ve galibiyetler için mücadele etme fırsatına sahip olacak."

“Bugün gerçekten çok keyif aldım. 14. sıradan başladığımız için puan almayı beklemiyorduk çünkü bu sabahki simülasyonlarımız, en iyi ihtimalle 10. sıradan biraz daha kötü bir bir sonuç alacağımızı gösteriyordu."

Alonso, trafik nedeniyle temiz bir tur atamadığı sıralama turlarının ardından 14. sıradaydı ve yarışın ilk bölümünde Kimi Raikkonen'in ardında epey vakit kaybetti.

Ancak pitlerden sonra yükselmeyi başardı ve puan barajına girmiş oldu.

Alonso, "Bugünkü yarış tempomuz gerçekten çok iyiydi."

“Yani aracımız sadece dün iyi performans göstermiyordu. Bence bugün de çok iyiydi. Bu hafta sonu farklı nedenlerden dolayı, daha rekabetçi görünüyorduk."

“Sıralama turlarındaki gerçek pozisyonunuzdan başlayabilseydik, bugün beşinci veya altıncı bitirmemiz mümkündü." dedi.

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