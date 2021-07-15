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Alonso: “Avusturya’daki kadar rekabetçi olabileceğimizden emin değiliz”

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Alpine pilotu Fernando Alonso, Silverstone’da Avusturya Grand Prix’sindeki seviyede bir performans gösterebileceklerinden emin olmasa da araçtan en iyisini çıkarmak için harika bir pist olduğunu düşünüyor.

Alonso: “Avusturya’daki kadar rekabetçi olabileceğimizden emin değiliz”

Alonso, geçtiğimiz yarış hafta sonunda Red Bull Ring’de 14. sıradan start aldı ve 4 pozisyon kazanarak puan barajı içinde finiş gördü. Son yarışlarda takım arkadaşı Esteban Ocon’a kıyasla daha güçlü performanslar sergileyen İspanyol pilot, spora geri dönüşü ardından hızını bulmaya başladı. 

Ancak bu hafta sonu Silverstone’da, geçtiğimiz haftaki gibi bir performans göstermelerinin zor olduğunu düşünüyor. 

Alonso, “Nasıl bir performans göstereceğimizi göreceğiz. Bu hafta sonunun nasıl ilerleyeceğini merakla bekliyoruz. Farklı bir pist ve farklı bir karakteristik yapısı var. Bu yüzden, Avusturya’daki seviyede performans gösterebileceğimizden emin değiliz.”

“Fakat bekleyip görelim. Yeni format, hafta sonuna ve antrenman seansına nasıl hazırlandığınıza göre yeni sonuçlar getirecektir. Sıralamalardan önce sadece bir antrenman seansı olacak, bu yüzden her şeyden en iyisini çıkarabilecek miyiz bilmiyorum ama bu durum herkes için aynı olacak. Ancak ilk antrenman seansında, doğrudan iyi olmalıyız.” dedi.

Ardından sprint yarışının yapılacak olmasının cuma günkü sıralama turlarının önemini azaltıp azaltmayacağı sorulduğunda Alonso, “Muhtemelen evet ama çok fazla fark olmayacaktır. Bence bu piste bağlı ancak burada geçiş yapmak kolay olmayacak.”

“Bu yüzden cuma gününü hangi sırada tamamlarsanız cumartesi de o pozisyonda olacaksınızdır ve büyük olasılıkla pazar günü de o sırada start alacaksınız çünkü bu sadece bir hazırlık olacak.” cevabını verdi.

Alonso, Silverstone’da geçiş yapmak zor olacağından sıralama turlarının büyük önem taşıdığının altını çizdi ve araçtan en iyisini çıkarmak için harika bir pist olduğunu söyledi.

“Zorlayıcı olacak, bu pist normalde bir Formula 1 aracının her karakteristiğine uyuyor çünkü yüksek hızlı virajlarda aero performansına ihtiyaç duyuyorsunuz ve pazar günü lastik aşınması fazla olacağından kusursuz bir stratejiye sahip olmanız gerekiyor.” 

“Ayrıca, hava durumu da önemli bir faktör ve bunu da iyi yönetmemiz gerekecek. Geçiş yapmanın ve önünüzdeki aracı takip etmenizin zor olduğu bir pist. Bu yüzden bu açıdan sıralama turları çok önemli. Araçtan en iyisini çıkarmak için harika bir pist.” yorumlarını yaptı.

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521
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Fotoğraf: Erik Junius

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