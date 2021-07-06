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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Alonso, Avusturya'daki pist limitlerine uyduğu için "aptal gibi" hissediyor

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Fernando Alonso, Pazar günkü Formula 1 Avusturya Grand Prix'sinde pist limitlerine uyduğu için aptal gibi hissettiğini, çünkü pist dışına çıkanların önemli avantajlar kazandığını dile getirdi.

Alonso, Avusturya'daki pist limitlerine uyduğu için "aptal gibi" hissediyor

Pazar günü Red Bull Ring'de gerçekleştirilen yarışa 14. sıradan başlayan Alpine sürücüsü, geç fren yaparak ilk virajda hem Charles Leclerc hem de Daniel Ricciardo'yu geçmeye çalıştı.

Fakat Ricciardo, pozisyonunu bırakmak yerine dışarı açıldı, sarı sosis kerblerin de ötesine geçti ve ardından tam gaz giderek Alonso'nun önünde kaldı.

Alpine pilotu Alonso, bunun üzerine öfkelendi ve Ricciardo'nun bunu yaparak minimum üç ya da dört sıra kazandığını söyledi  ve "Sanırım buna çok yakında bir ceza çıkacak" diye de ekledi.

Alonso güvenlik aracı arkasında ise "En az altı sıra vermesi gerekiyor ve bunu şu an yapmak zorunda. Pit stopla veya benzeri şeylerle değil." dedi.

Fakat olay hakemler tarafından resmi olarak incelenmedi. Böylelikle Ricciardo, startta önemli sıralar kazanarak yarışı yedinci sırada tamamladı. Alonso ise 10. oldu.

Avusturya'daki yarışın ardından konuşan Alonso, aynı şeyin bir hafta önce Steiermark Grand Prix'sinde yaşandığını ve bu durumdan büyük hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.

Alonso "Burada iki hafta sonu iki yarış yaptık ve startta, birinci viraja gelirken geç fren yapan ve diğer araçları geçen tek kişi bendim."

"Bu kez Ricciardo ve Leclerc'i geçmeyi başardım ve birinci virajda pist dışına çıktılar. Sonrasında önümde döndüler ve üstüne üstük, hava koridoruna girip üçüncü virajda diğer araçlara atak yapmaya çalıştılar."

"Bugün yine çok fazla haksızlık olduğunu hissettim. Geçen hafta sonu da böyleydi ama bugün ilk viraja hem Charles hem de Ricciardo'nun önünde girip, ilk virajdan Ricciardo'nun 50 metre arkasında  çıktım."

"Virajı dönen tek kişi bendim. Hal böyle olunca kendinizi biraz aptal gibi hissediyorsunuz." dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1

Fernando Alonso, Alpine F1

Photo by: FIA Pool

Alonso, güvenlik aracı piste girdiğinde 15. sıradaydı ve sonunda 10. olup bir puan kazanmayı başardı, ancak ilk virajdaki bu olay olmasa daha iyi sonuçlar alabileceğini dile getirdi."

"Bugün 14. sıradan başlıyorsanız ve eğer ilk turda 11. veya 12. sıradaysanız, sekizinci veya yedinci bitirebiliyorsunuz."

“Dün maalesef trafik nedeniyle rekabetçi bir tur atamadık ve bugün kurallara uyduğumuz için ilk turda 15. sıradaydık."

Ancak FIA yarış direktörü Michael Masi, Alonso'nun şikayetini önemsemedi ve ilk turda sürücülerin dışarı açılması nedeniyle herhangi bir pozisyon kaybetmediğini söyledi.

“2019 Fransa Grand Prix’sinden bu yana söylediğimiz şeylerden biri, ilk turda ve özellikle ilk virajlarda, pilotların viraja arkasında girdiği aracın gerisinde kalması gerektiğiydi.”

"Fernando'nun bahsettiği olaya o sırada görebildiğimiz açılardan baktık ve işte tam olarak böyle olmuştu.  Bu yüzden genel prensibimiz böyle çünkü özellikle bu gibi durumlarda herkes böyle şeyleri gözden geçirerek sürücü ve takımların yardıma ihtiyacı varsa onlara yardımcı olmamızı istiyor."

"Yani zamanında bunu gözden geçirmiştik."

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