Alonso: "Avusturya GP hafta sonu bizim için ideal olmayacak"
Fernando Alonso, Formula 1 sprint hafta sonlarının takımlara yetersiz bir zaman çizelgesi sağlaması nedeniyle Avusturya Grand Prix'sinin Aston Martin'in son güncellemeleri için 'ideal olmayacağını' düşünüyor.
Bu ayın başlarında Kanada GP'si için Aston Martin, AMR23 için daha agresif bir sidepod ve yenilenmiş bir taban tasarımını tanıttı.
İspanyol pilot, Aston Martin'in güncellemesini Avusturya Grand Prix'sinde gerçekleşecek Sprint hafta sonunda tam olarak anlayamayacaklarını düşünüyor.
Bilindiği üzere, ana yarışın sıralamasını belirleyen sıralama seansı Cuma günü gerçekleşecek. Sprint ise artık Cumartesi günü Sprint Shootout ile birlikte yarıştan bağımsız olarak yer alacak.
Bu da takımların ayarları ve araç geliştirmelerini doğrulamaları için onlara Cuma öğleden sonra yalnızca bir serbest antrenman seansı bırakıyor ve Alonso'ya göre bu program Aston Martin için 'ideal olmayacak.'
"Bence Sprint hafta sonu bizim için ideal olmayacak çünkü yeni güncellemelerle serbest antrenmanlarda daha fazla zamana ihtiyacımız var. Hâlâ paketi anlamamız ve optimize etmemiz gerekiyor."
"Elbette pist paketimize uyabilir, bu yüzden belki Avusturya'da biraz daha hızlı olabiliriz."
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position, celebrates on the podium with his trophy
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Bu arada Aston Martin takım patronu Mike Krack, önümüzdeki yarışların takımının rakiplerine göre nerede olduğuna dair 'net bir resim' sunacağını umuyor.
Krack, "Barselona'da, gerçekten nerede olduğunuzu anlamak için birkaç yarış beklememiz gerektiğini söylemiştim."
"Güncellemeler ve pist özellikleri, net bir resim elde etmeyi gerçekten zorlaştırıyor. Bu noktada söylenebilecek en net şey Red Bull'un önde olduğu..."
"Bunun dışındaki her şey muhtemelen o gün nasıl olduğunuza, pistin aracınıza nasıl uyduğuna ya da hangi lastikleri kullandığınıza bağlı oluyor." dedi.
Krack, Alonso'nun Kanada'daki güçlü sonucundan sonra, daha geleneksel pistlere dönmekten endişelenmediğini de ekledi.
"Endişeli değilim çünkü son güncellemelerin işe yaradığını gördük."
"Şimdi çok sayıda yüksek hızlı virajın olduğu bazı pistler var ve yüksek hızlı virajlarda geliştiğimizi düşünüyorum."
"Aslında bu pistleri dört gözle bekliyoruz çünkü bu tür pistlerde Red Bull'un gerçek gücünü göreceğimizi düşünüyorum. Ayrıca ön taraftan ne kadar uzak olduğumuzu da daha iyi göreceğiz."
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