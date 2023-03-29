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Alonso: "Avustralya'da iyimserlikle gidiyoruz"

Fernando Alonso, Avustralya'da yapılacak yarış öncesi iyimser olduğunu söylüyor.

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Alonso: "Avustralya'da iyimserlikle gidiyoruz"
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İspanyol pilot, pazar günü gerçekleştirilecek yarışa iki yarışlık podyum serisiyle gidiyor ve en büyük hedefi bunu devam ettirmek.

Alonso, hafta sonu öncesinde şöyle dedi: "Arka arkaya yakaladığımız podyumların ardından Avustralya'ya iyi hislerle gidiyoruz ve bu hafta sonu bu sonuçları daha da geliştirmeyi umuyoruz."

"Araç şu ana kadar iki farklı pistte oldukça iyi performans gösterdi. Ancak ayaklarımız yere basmaya devam ediyor ve güçlü sonuçlar almaya devam etmek için tüm alanlarda başarılı olmamız gerektiğini biliyoruz."

"Avustralya her zaman gidilmesi eğlenceli bir yarış ve pistin önceki yıllara göre nasıl olacağını ben de merak ediyorum."

"Geçen yıla göre daha da hızlı olacak ve umarım daha fazla geçiş görürüz."

"Ancak her zaman olduğu gibi, sıralama turları çok önemli olacak, bu nedenle Cumartesi günü güçlü bir seans çıkararak, yarış için mümkün olan en fazla puanı alabilecek konuma gelmemiz gerekiyor."

Lance Stroll ise Suudi Arabistan'daki hayal kırıklığının ardından Melbourne'de güçlü olmak istiyor.

"Suudi Arabistan Grand Prix'sinde yarış dışı kalmak beni epey hayal kırıklığına uğrattı, bu nedenle Avustralya'da geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Bu, şimdiye kadar gittiğimiz iki pistten çok farklı bir pist, bu da belirli bir beklentimiz olmadığı anlamına gelmiyor; gün - gün ilerleyeceğiz."

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