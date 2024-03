Alonso, Avustralya GP'de aldığı 'hayal kırıklığı yaratan' cezayı eleştirdi

Melbourne'daki yarışın kapanış turlarında Alonso altıncılık için Russell ile mücadele etmek zorunda kaldı.

Albert Park'ın DRS bölgelerinde ne kadar savunmasız olacağından korkan Alonso, sondan bir önceki turda 6. viraj için daha erken fren yapmaya çalıştığını, böylece sonraki düzlüğe daha fazla hız taşıyabileceğini iddia etti.

Mercedes pilotu Russell bunun üzerine, Aston Martin'in kirli havasına kapılarak kaza yaptı; komiserler iki kez F1 Dünya Şampiyonu olan Alonso'nun hatalı sürüşünü inceleme altına aldı.

İspanyol pilot 'potansiyel olarak tehlikeli' sürüş nedeniyle yarış sonrası 20 saniyelik bir cezaya çarptırıldı.

Bu ceza onu 6. sıradan 8. sıraya düşürürken, takım arkadaşı Lance Stroll 'u 6. sıraya ve RB'den Yuki Tsunoda 'yı 7. sıraya yükseltti.

Hakemler, Alonso'nun viraj çıkışını optimize etmek için makul olandan daha fazla, 'olağanüstü' ölçüde yavaşladığına karar verdi.

Alonso kararın kendisini hayal kırıklığına uğrattığını çünkü tehlikeli bir şey yapmadığını düşündüğünü söyledi.

Alonso, "George beni çabuk yakaladı, arkamda olduğunu biliyordum."

"Beş ya da altı tur boyunca DRS menzilindeydi, ben de sadece önde kalmak için sıralama turları atıyordum."

"Ona karşı savunma yapmak için 6. virajdan çıkış hızımı en üst düzeye çıkarmak istedim. Her yarış pilotunun yapacağı şey buydu ve bunun tehlikeli olduğunu düşünmedim."

"Sert ama adil bir yarış olduğu için hakemlerden ceza almak hayal kırıklığı yarattı. Yine de George'un iyi olmasına sevindim. Aracını pistin ortasında görmek hiç hoş değildi."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Alonso daha sonra sosyal medya üzerinden görüşlerini tekrarladı: "Yarışın sonunda virajlara nasıl yaklaşmamız gerektiği ya da araçları nasıl kullanmamız gerektiğiyle ilgili bir ceza bizi biraz şaşırttı."

"Hiçbir noktada bu hızlarda yanlış bir şey yapmak istemiyoruz. Başka hiçbir virajda bu şekilde soruşturma altına alınacağımızı düşünmüyorum."

"F1'de 20 yılı aşkın deneyimle, Imola 2005/2006/Brezilya 2023 gibi destansı mücadelelerde, yarış çizgilerini değiştirmek, virajlardan iyi çıkışlar elde etmek için giriş hızından ödün vermek motor sporları sanatının bir parçasıdır."

"Her yarış turunda ve her virajda asla %100 hızda sürmeyiz, yakıttan, lastiklerden, frenlerden tasarruf ederiz. Bu yüzden her turu aynı şekilde atmamak sebebiyle ceza almak biraz şaşırtıcı."

Takım patronu Mike Krack, hakemlerin kararına şaşırdığını ancak Aston Martin'in karara itiraz etmeyeceğini söyledi.

Krack, "Yarış sonrası cezayla sekizinciliğe düştüğünü görmek şaşırtıcıydı ama kararı kabul etmek zorundayız."

"Bu durum olumlu bir gün geçirmemizi engellemeyecek. Şampiyonada 12 puan kazandık."

"İki farklı lastik stratejisinden yararlanarak grid pozisyonlarımızı puana dönüştüren her iki pilotumuzu da tebrik ediyorum." dedi.