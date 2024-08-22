Alonso: "Aston'un 2025 için performans yönünü belirlemesi, 2024'te alacağımız puanlardan daha önemli"

Fernando Alonso, Aston Martin'in önümüzdeki 2024 Formula 1 yarışlarında daha düşük puan getiren yerlerde bitirmesinin “önemli olmadığını”, 2025 otomobilinin iyileştirilmesine öncelik vermesini tercih ettiğini söyledi.

Aston şu ana kadar 2024 sezonunda beşincilikten daha yüksek bir derece elde edemedi -ki bunu sadece bir kez, Suudi Arabistan Grand Prix'sinde yaptı- ve 2023'te üst üste podyumda bitirme formunu tekrarlayamadı.

McLaren, Ferrari ve Mercedes gibi rakipleri o sezonun başından bu yana büyük kazanımlar elde ederken, Aston’da büyük Imola zemini, ön kanat ve difüzörü içeren büyük güncelleme paketi geri tepti ve bu da takımın geliştirme yolunu yeniden belirlemek zorunda kaldığı anlamına geliyordu.

Bu, yaz tatilinden kısa bir süre önce Macaristan GP'sinde daha fazla ön kanat, taban ve difüzör değişikliklerinin yapılmasıyla başlarken, Alonso şimdi Aston'un Barselona ve Avusturya'daki (Monako dışında takımın 2024'te puan alamadığı tek yarışlar) kötü sonuçlarının, ayarlar açısından “araç konfigürasyonlarındaki bazı hatalardan” kaynaklandığını öne sürdü.

Bu hafta sonu Zandvoort'ta başlayacak olan 2024 sezonunun ikinci bölümü için beklentilerini nasıl belirlediği sorulduğunda Alonso şu yanıtı verdi:

“Her yarışta dokuzuncu ve onuncu olmak için mücadele ediyoruz.”

“İlk dört takım her yarışta 30 ila 45 saniye önümüzde yer alıyor. İlk sekizde yer alabilmek için öndeki araçların DNF yapmasına ihtiyacımız var.”

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı, grid üzerinde araçtan iniyor Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

“Yani, evet, dokuzuncu ve onunculuğu garantilemek o kadar da kolay değil. Aslında son birkaç yarışta bunu hiç başaramadık.”

“Evet, bence puan kazanmak ve Q3'te yer almak her hafta sonu hedefimiz olacak. Ancak bu, sonuçlar ve görebileceğiniz şeyler açısından böyle.”

“Arka planda, gelecek yılın aracına hazırlık olarak test etmek istediğimiz pek çok test öğesi, araçta pek çok fikir ve bunun gibi şeyler var.”

“Dolayısıyla, kalan on yarış için en büyük motivasyonum ya da en büyük umudum bu olacak: sahip olduğumuz soru işaretlerinin çoğunu iyi bir şekilde anlamak ve sezonu net bir fikirle bitirmek.”

“Puanlarda olup olmamamız önemli değil ama gelecek yıla doğru yolda başladığımızdan emin olmamız gerekiyor.”