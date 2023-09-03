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Alonso: "Aston, muhteşem Williams'tan ders çıkarmalı"

Fernando Alonso, Aston Martin'in Monza sıralamalarında ortaya çıkan verimlilik zayıflığını ele alması ve rakipleri Williams'tan dersler çıkarması gerektiğini kabul ediyor.

Adam Cooper
Ekleyen:
Logan Sargeant, Williams FW45, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

İspanyol pilot ilk iki sıralama bölümünü 10. ve dokuzuncu sırada tamamladıktan sonra Q3'ü 10. sırada bitirerek 2023 sezonunda şu ana kadarki en kötü grid pozisyonunu elde etti.

Alonso, takımın düzlük performansını geliştirmesi gerektiğinin sezon başında belli olduğunu ve yüksek hızlı pistlerde aracı her zaman rekabetçi olan Williams'ın neden gerisinde kaldığını hâlâ  anlamak zorunda olduğunu söylüyor.

Alonso, "Sanırım Bahreyn'de araçtaki zayıflığı keşfettik ve bu durum hâlâ aynı. Monza'da ise bazı sorunlarla karşılaşabileceğimizi biliyorduk."

"Takvimde kalan yarışlar belki de bizim karakteristiklerimize biraz daha uygun. Belki de bu yarıştan sonra biraz daha iyimser olmalıyız." dedi.

Alonso, Q3'te hava koridoru bulamamasının kendisine yardımcı olmadığını söyledi, ancak bunun gridde yükselmesine yardımcı olmayacağını da kabul etti.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Alonso, "Öncelikle yalnız olmaktan mutlu değildim. Ama 9. sıradaki sürücü ile aramızda 0.4 sn civarında fark olduğunu gördüğümde, alabileceğiniz herhangi bir hava koridoruyla bile yükselmek mümkün olmazdı. Yani hak ettiğimiz konumdayız."

"Bu tür pistlerde aracı nasıl daha güçlü hale getireceğimizi anlamamız gerekiyor. "

"Williams bu tür pistlerde açık bir örnek. Olağanüstüler. Dolayısıyla, neleri geliştirebileceğimizi görmemiz gerekiyor." dedi.

Alonsı, Monza'nın takım için neden bu kadar zor olduğunu açıklarken şunları söyledi: "Bence pist özellikleri kesinlikle aracımıza uygun değil. "

"Aerodinamik açıdan çok verimli bir pist, burada sürtünme seviyesi çok önemli, sadece altı viraj var, geri kalanı düzlük."

"Zorlu bir hafta sonu olabileceğini biliyorduk. 1. antrenmanda, 2. antrenmanda ve bu sabah da bu hissimizi doğruladık."

"Sıralama turlarındaki tahminler P9 ile P12 arasındaydı. Ve biz tam ortada, P10'dayız. Yani sürpriz yok ama yarın zorlu bir yarış olacak. Zor bir yarış olsa da yine de puan kazanmamız gerekiyor."

"Ayrıca kaybedecek bir şeyimiz yok. 10. sıradayız. Yani yarışta bir şeyler olursa, her şey ters giderse, 13 ya da 14. olursunuz ki bu da çok fazla bir kayıp sayılmaz."

"Her şey yolunda giderse, belki ilk altı ya da ilk yedide olabilirsiniz. Bu yüzden yarın [bugün] ve özellikle de önümüzdeki ilk virajda bir şeyler, biraz hareket umalım."

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Sainz: "İyi bir startla galibiyet mümkün"

İtalya GP öncesi: Yarış gridi

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