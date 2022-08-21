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Formula 1 Haberler

Alonso, Aston Martin'le olan anlaşmasının iki yıllık olduğunu doğruladı

Fernando Alonso, Aston Martin ile anlaşmasından bu yana ilk kez konuştu ve kontratının iki yıllık olacağını belirtti.

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Alonso, Aston Martin'le olan anlaşmasının iki yıllık olduğunu doğruladı
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Fernando Alonso'nun 2023 yılında Aston Martin'e geçebileceği zaman zaman konuşuluyordu ancak kimse böyle bir hamleye gerçekçi gözüyle bakmıyordu.

Sebastian Vettel'in 2022 sonunda takımdan ayrılacağını açıklayıp, emekli olacağını duyurmasının ardından Aston Martin, sürpriz şekilde Alonso ile anlaştığını duyurdu.

Bundan yalnızca birkaç gün önce, 2023 için Alpine'de kalmak istediğini dile getirdiği için herkes Alonso'nun ayrılığını şaşkınlıkla karşıladı.

Sonrasında Alonso'nun sözleşme süresi konusunda Alpine ile anlaşamadığı ortaya çıktı.

İspanyol pilot, bu hafta sonu MotoGP padokundaydı ve AS gazetesine verdiği demeçte, Aston Martin ile olan anlaşmasının iki yıllık olduğunu doğruladı.

Alonso, "Planım Formula 1'e dönmekti ve yaşadığım zorluklar hem kişisel hem de profesyonel anlamda çok değerliydi."

Fernando Alonso, Alpine F1 Team

Fernando Alonso, Alpine F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Benim için temel zorluk zirveye geri dönmekti ve şu anda kendimi çok iyi hissettiğimi söyleyebilirim."

"Şimdi farklı bir takımla iki yıllık sözleşme imzaladım."

"Spor benim hayatım. Elbette bir noktada bırakmam gerekeceğini biliyorum ama yarışmaktan keyif alıyorum."

"2018'de spordan ayrılırken zihinsel ve fiziksel olarak bitmiştim. Geri döndüğümden beri böyle hissetmiyorum, daha canlıyım."

"Daha ne kadar devam ederim bilmiyorum. Motor sporlarını asla bırakmayacağım ama Formula 1 beni mutlu etmeyi bıraktığında emekli olacağım. Şu anda durum böyle değil, aksine keyif alıyorum."

"Elbette 20 yaşındayken, 40 yaşındaki kadar çok şey bilmiyorsunuz ve kazandığınız deneyim size çok yardım ediyor. Böylece hangi kısımların daha zor olduğunu biliyorsunuz. Fakat tabii ki yaşın da affetmediği ve sizi etkilediği şeyler oluyor." dedi.

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