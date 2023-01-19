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Formula 1 Haberler

Alonso, Aston Martin'le lastik testine çıkacak

Fernando Alonso, Şubat ayındaki lastik testinde Aston Martin'in direksiyonuna geçecek.

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Alonso, Aston Martin'le lastik testine çıkacak
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Formula 1 takımları, Pirelli'nin lastikleri düzenli olarak geliştirmesine yardım etmek amacıyla, önceki nesil araçlarla lastik testi yapıyorlar.

Bu testler, Pirelli'nin belirlediği takvime göre yapılıyor ve yıl başından yıl sonuna kadar belirli aralıklarla devam ediyor.

Şubat ayında Pirelli lastik testini yapan takımlardan birisi Aston Martin olacak ve test için 7-8 Şubat tarihleri belirlenmiş durumda.

RaceFans'in haberine göre İspanya'nın Jerez pistinde, kuru zemin lastikleriyle gerçekleştirilecek bu testte yeni Aston Martin pilotu Fernando Alonso da yer alacak.

İspanyol sürücü, testin ilk gününde AMR22'yi sürerken, testin ikinci gününde Lance Stroll tüm gün sürüş yapacak. Böylece ikili, sezon öncesi testlerinden önce F1 aracı sürerek forma yakalamış olacak.

Aynı tarihlerde, aynı pistte Mercedes de test yapacak fakat direksiyona kimin geçeceği henüz bilinmiyor.

Kış test programı:

tarih Pist Lastikler Takım
3-4 Aralık 2022 Paul Ricard Islak zemin Alfa Romeo
6-7 Aralık 2022 Fiorano Islak zemin Ferrari
14-15 Aralık 2022 Portimão Kuru zemin AlphaTauri
1-2 Şubat 2023 Paul Ricard Kuru zemin Mercedes
3-4 Şubat 2023 Paul Ricard Islak zemin AlphaTauri
7-8 Şubat 2023 Jerez Kuru zemin Mercedes ve Aston Martin
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