Alonso: "Aston Martin'in 'temel' aracından, çok daha fazlası gelecek"

Aston Martin, kış döneminde gösterdiği etkileyici performansın gerçek olduğunu, Bahreyn GP hafta sonunda kanıtladı ve Fernando Alonso sezonun ilk yarışını 3. sırada tamamlayarak podyuma çıktı.

Sakhir'deki ilk yarış, geçen seneyi 7. sırada tamamlayan Aston Martin'in üst sıra takımlarıyla farkı kapattığını gösterdi. Bu, gerilerde olan bir takımın, gerçek manada Mercedes gibi bir takımla üçüncülük mücadelesi verebileceğini kanıtlamış oldu.

Alonso, Bahreyn'de gösterdikleri performansı Suudi Arabistan'a taşıyıp taşıyamayacaklarını merak ettiğini söylerken, Bahreyn'de çok temel bir araca sahip olduklarını ve bu aracı sene boyunca geliştireceklerini söyledi.

Alonso, "Öncelikle Cidde, Avustralya ve çok farklı pistleri beklemeliyiz. Bu formu diğer pistlere taşıyıp taşıyamayacağımızı merak ediyorum. Ancak diğer taraftan, şu anda sahip olduğumuz araç çok temel bir araç. Sezona tamamen yeni olan bu konseptle başladık."

"Bu projede gelişim süreci içerisinde çok daha fazlasının geleceğini düşünüyorum, bu açıdan iyimserim." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, the Aston Martin team celebrate after the race

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images