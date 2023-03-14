Alonso: "Aston Martin'in 'temel' aracından, çok daha fazlası gelecek"

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Aston Martin, kış döneminde gösterdiği etkileyici performansın gerçek olduğunu, Bahreyn GP hafta sonunda kanıtladı ve Fernando Alonso sezonun ilk yarışını 3. sırada tamamlayarak podyuma çıktı.

Sakhir'deki ilk yarış, geçen seneyi 7. sırada tamamlayan Aston Martin'in üst sıra takımlarıyla farkı kapattığını gösterdi. Bu, gerilerde olan bir takımın, gerçek manada Mercedes gibi bir takımla üçüncülük mücadelesi verebileceğini kanıtlamış oldu.

Alonso, Bahreyn'de gösterdikleri performansı Suudi Arabistan'a taşıyıp taşıyamayacaklarını merak ettiğini söylerken, Bahreyn'de çok temel bir araca sahip olduklarını ve bu aracı sene boyunca geliştireceklerini söyledi.

Alonso, "Öncelikle Cidde, Avustralya ve çok farklı pistleri beklemeliyiz. Bu formu diğer pistlere taşıyıp taşıyamayacağımızı merak ediyorum. Ancak diğer taraftan, şu anda sahip olduğumuz araç çok temel bir araç. Sezona tamamen yeni olan bu konseptle başladık."

"Bu projede gelişim süreci içerisinde çok daha fazlasının geleceğini düşünüyorum, bu açıdan iyimserim." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, the Aston Martin team celebrate after the race Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Takımın teknik direktörü Dan Fallows'un kış dönemindeki agresif aero hedeflerine ulaştıklarını söylemesinin ardından, takım patronu Mike Krack de takımın temel paketiyle güçlü bir başlangıç yapmasının ardından cesaretlendiğini kabul etti.

Aston, geçen sene ortasında yaptığı güncellemelerle de hız kazanmıştı ancak sene başında kaybettiği puanların ardından sene sonunda 6. sıradaki Alfa Romeo'ya ulaşamamıştı.

Krack, "Geçen sene, sezon ilerledikçe daha iyi olmayı başardık ancak aynı zamanda bunun ne kadar zor olduğunu gördük çünkü yarışlar ve bütçe sınırı açısından gerçekten her şey çok sıkıydı. İyi bir temelle başlamanız gerekiyor çünkü aracı geliştirirken, mümkün olandan daha fazlasını harcayamıyorsunuz."

"Bu yüzden bu araç için agresif hedefler belirledik. Açıkçası bunu başarmak her zaman kolay değildir ancak takımımız bu konuda harika şeyler başardı."

"Bu temeli geliştirmek, geçen sene sahip olduğumuz temeli geliştirmekten çok daha kolay olacak."

"Halihazırda sahip olduğumuz bir gelişim planımız var ancak diğerleri de kendi planlarına sahipler."

"Aynı oranda geliştirsek, mevcut konumumuzda kalabiliriz. Bakalım nereye ulaşacağız." dedi.

Yardımcı editörler: Oleg Karpov ve Adam Cooper