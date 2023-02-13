Alonso: "Aston Martin'in şampiyon olması an meselesi"

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Aston Martin, yeni sezon için Fernando Alonso ile anlaştı ve yeni AMR23'ü bugün yapacağı lansmanla tanıtacak.

Geçtiğimiz günlerde konuşan Alonso, neden Alpine'den ayrılarak Aston Martin'e geçtiği sorusuna şöyle yanıt verdi: "Aston Martin F1 yakın gelecekte, kazanabilecek bir konuma gelmek adına gerekli adımları atıyor. Takım bir şampiyonluk adayı olmakta kararlı ve bunun için ne gerekiyorsa yapıyor."

"Bu hedef, her yarış pilotu için cazip bir şeydir. Tüm yatırımı, yeni fabrikayı ve takıma katılan yetenekleri görüyorsunuz; Sonrasında da bunun bir parçası olmak istiyorsunuz."

"Bir de Aston Martin ismi var. Bu, hem motor sporları hem de otomotiv endüstrisi için her zaman ikonik bir marka oldu. Hep de böyle kalacaktır. Marka tarihinde yazılan bir sonraki sayfanın ve Aston Martin ailesinin bir parçası olmak beni çok gururlandırıyor."

"Kariyerimin bu döneminde, bu takımla birlikte olmak benim için çok özel bir fırsat olacak. Bu zorlu görev için fiziksel ve zihinsel olarak hazırlanıyorum ve bu projenin zafer getireceğine inanıyorum."

"Aston Martin'in yarışlar ve şampiyonluklar kazanması an meselesi. Benim için en büyük mücadele, bu süreyi mümkün olduğunca kısaltmak olacak. Fakat buna hazırım."

Rekabetçi bir araç için daha ne kadar beklemeye hazır olduğu sorusuna Alonso, "Zaman dilimleri ve takımın yarışlar kazanmasının ne kadar süreceği hakkında pek fazla düşünmüyorum. Yarışları ve sezonları birer birer ele alacağım. Önemli olan ilerleme kaydetmeye devam etmemiz."

Fernando Alonso

"Birbirimize yardım etmemiz gerekiyor. Aston Martin benim sonuçlara ve hedeflerime ulaşmama yardımcı olmaya çalışıyor, ben de takımın her geçen yarış, her geçen yıl üst sıralara daha da yaklaşmasına yardımcı oluyorum."

"Takımın şampiyon olması için gereken zamanı kısaltmak adına tüm deneyimimi ve bilgimi kullanacağım. O zaman geldiğinde direksiyonda ben mi olacağım? Bunu kimse bilemez. Bunu tahmin etmek imkânsız. Fakat kesin olan şu ki elimden gelenin en iyisini yapacağım." cevabını verdi.

Takımdan ayrıldıktan sonra Aston Martin kazanmaya başlarsa ne hissedeceği sorusuna Alonso, "Takım ben araçta olmadan kazanmaya başlarsa, bundan yine gurur duyarım. Süreç ve projeye olan katkımla gurur duyacağım."

"Takımın Lance gibi süper genç, süper yetenekli ve Dünya Şampiyonu olma ihtimali olan bir sürücüsü var. Bunu onun başardığını görmek ve direksiyonun arkasında olsun ya da olmasın bunda bir rol oynamak benim için özel olurdu." dedi.

Alonso, sezona hazır olduğunu da ekledi: "Aralık ayından beri antrenman yapıyorum. Bu kış dönemi, son birkaç yıla göre çok daha sorunsuz geçti. 2021'de bisiklet kazası yaptım, geçen yıl çenemdeki plakaların bazılarının çıkarılması gerekti."

"Nihayet bu kış antrenmanlara istediğim kadar zaman ayırabildim. Son birkaç sezona göre daha iyi durumdayım."