Alonso: "Aston Martin'in performansı göz önüne alındığında bir puan almak bile fazla"

Aston Martin pilotu Fernando Alonso, geçen hafta sonu yedinci başladığı yarışı ancak 10. bitirdi ve hafta sonunu bir puanla kapattı.

Performansıyla ilgili İspanyol pilot şöyle dedi: "Muhtemelen bir puan bile sahip olduğumuz tempo için biraz fazla ama dün iyi bir sıralama turları çıkardık ve yedinci sıradan başlamak bize bu puanı alma imkanı verdi."

"Yarışta daha iyi olmamız gerekiyor. Halihazırda orta gruptaki bazı takımlara yetişmekte zorlandığımız birkaç yarış oldu. Bunun nedenini anlamamız ve daha iyi olmamız gerekiyor.

İki araçla Q3'e kalıp, bir puan aldığı göz önüne alındığında, bunu ikinci yarıya iyi bir başlangıç olarak görüp görmediği sorusuna Alonso, "Bence yaz arasından sonra pek bir şey değişmedi."

"Budapeşte'de son tura kadar Yuki ile mücadele ediyorduk. Spa'da Williams ve Alpine bizden daha hızlıydı ama biz tek pit stop stratejisi uyguladık ve onları stratejide yendik."

"Burada ise Alpine ve Haas'ın bizden daha hızlı olduğunu düşünüyorum. Yani genel olarak en hızlı yedinci takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum."

"Kesinlikle daha iyi olmamız lazım." cevabını verdi.

Aston Martin ilginç şekilde sıralama turlarında iyi görünürken, yarışta tempo kaybediyor.

Bu konudaki yorumu sorulduğunda Alonso şöyle diyor: "Bence sıralama turları bu yılki en güçlü yanımız."

"Sıralamalarda çok hızlıydık ve geçişin zor olduğu bir pistte Q3'e iki araçla kalmak normalde iyiye işarettir. Dün muhtemelen olmamız gerekenden biraz daha iyiydik."

"Bugün ise dediğim gibi son üç ya da dört yarıştan farklı değildi. Spa'da nereden geldiğimizi unutmamak lazım. O yarışta tek pit stop stratejisi olmadan 12. ve 14. olabilirdik. Bugün de 10. olduk."

"Yani ortada yeni bir şey yok ama yine de bizim için hayal kırıklığı oldu çünkü daha iyi olmamız gerekiyor. Aracı daha iyi anlamamız lazım. Önümüzdeki yarışlar için bazı yeni parçalar getirmemiz ve yıla başladığımız seviyeye dönmemiz gerekiyor."

"Abu Dabi'deki son yarışa kadar geri dönmek istiyoruz."