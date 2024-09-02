Alonso: "Aston Martin'in gelişmek için Newey'den daha fazlasına ihtiyacı var"

İtalya Grand Prix'sindeki söylentiler Aston Martin'in Newey ile anlaştığını birkaç gün içinde duyurabileceği yönündeydi.

Red Bull'un teknoloji şefliğini yürüten Newey, önümüzdeki yılın başlarında mevcut görevinden ayrılacak ve rakip bir F1 takımında çalışmaya başlayabilecek.

Alonso, Monza'da yaptığı açıklamada, "Hâlâ sadece söylentiler var, ama bence bu noktada tek bir kişi takımı toparlamak için yeterli olmayacak."

"Şu anda daha çok neye sahip olduğumuz ve ne ürettiğimiz önemli. Neyin doğru, neyin yanlış yönde gittiğini anlamak ve 2025 için daha iyi bir şekilde hazırlanmak odağımız olmalı." dedi.

Aston Martin yeni Silverstone tesisine büyük yatırım yaptı ve Alonso ile 2026 sonuna kadar yeni bir sözleşme imzaladı. Yeni düzenlemelere uygun bir motor yaratmak için Honda ile ortaklık yapacaklar.

Aston Martin şu anda şampiyonada beşinci sırada yer alıyor. Alonso İtalya Grand Prix'sini 11. sırada, takım arkadaşı Lance Stroll ise 19. sırada tamamladı.

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, on the grid Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Alonso, "Yapabileceğimiz bir şey yok."

"Lance ve ben, her hafta sonu elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

"Bu yıl Lance ve ben çok yakındık, yarışın sonunda aramızda hep iki ya da üç saniye fark vardı."

"Bugün biraz daha iyi olduğum hafta sonlarından biriydi, araçtan memnundum ve belki de %100'ün ötesinde bir seviyeyi zorladım; bu da 11. sıra oldu."

"Hayal kırıklığına uğradım ama sabırlı olmalıyız. Büyük hedefin 2026 olduğunu anlamamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Ayrıca gelecek yılın aracı hakkında şunları söyledi: "Bence ileriye doğru adım atmak için hâlâ şansımız var."

"McLaren dört ay içinde sonunculuktan podyuma yükseldi. Yani elimizde net örnekler var."

"Ayrıca Mercedes de sezona bizimle aynı şekilde başladı. İlk dört yarışta Mercedes ile aynı seviyedeydik ve onlar bu yıl şimdiden üç yarış kazandılar. Bu yüzden mazeret üretmemeliyiz."

"Ama araçta bir güncelleme yapana kadar durum bu ve bu yeterince iyi değil. Yeni parçalar getirmediğimiz sürece Bakü, Singapur ya da Austin'de büyük bir değişiklik olacağını sanmıyorum."