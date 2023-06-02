Önceki / İspanya GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler Sonraki / Yedi takım Barselona'ya güncellemelerle geldi
Formula 1 / İspanya GP Haberler

Alonso: "Aston Martin'in daha hızlı gelişmesi gerek"

İspanya'da galibiyet için piste çıkacağı düşünülen Fernando Alonso, her şeye rağmen temkinli davranıyor ve Aston Martin'i gelişim yarışında hızlanmaya davet ediyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team speaks to broadcasters

Barselona'ya sezonun ilk büyük güncellemesini getiren Aston Martin'in artık tek bir hedefi var: galibiyet!

Takım her ne kadar Monako'da Red Bull ile mücadele edebilecek bir tempo sergilese de bu durumun devam edip etmeyeceği konusunda temkinli, nitekim Mercedes ve Ferrari'de büyük güncellemelerle geldiler.

Mercedes sıfır sidepod konseptini çöpe atarak "W14B" diyebileceğimiz bir araca geçerken, Ferrari'nin de yavaşça Red Bull tipi sidepod tasarımına geçiş yaptığını görüyoruz. İki takım da en kısa sürede rekabetçi olmak için çok çabalıyor.

Rakiplerin çabasını asla küçümsemeyen Fernando Alonso, bulundukları yeri korumak için gelişim yarışında gaza basmaları gerektiğini düşünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Alonso, "Evet, birtakım güncellemelerimiz var. Tam olarak ne olduğundan emin değilim, FIA'nın yayınlayacağı belgelerde göreceksiniz!"

"Sanırım ön kanatta bazı değişiklikler var, bunun dışında da her zaman yeni parçalar getiriyoruz. Bazıları sadece piste özel."

"Her yarışa ayrı ayrı yaklaşmamızdan memnunum, aracımızda her zaman yeni bir şeyler var. En iyi takımların hızına ayak uydurmaya çalışıyoruz."

"Bu yıl kendimizi beklemediğimiz kadar rekabetçi bir yerde bulduk, dolayısıyla gelişim yarışında da adımlar atmalı ve işleri hızlandırmalıyız."

"Örnek vermek gerekirse Ferrari iki kat hızlı güncelleme getiriyor, Mercedes geçen yarış tamamen yeni bir araca geçti ve burada da güncellemeleri var, Red Bull ise hem Bakü'de, hem de burada önemli güncellemelere sahip."

"Henüz bu kadar hızlı olmadığımızın farkındayız, bu nedenle alçakgönüllülüğümüzü koruyor, Pazar günleri işimizi yapmaya devam ediyor ve daha fazla puan almak için çabalıyoruz."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Erik Junius

Birçok kişiye göre Monako'da ikinciliğe ulaşan Alonso için uzun süredir beklenen zafer İspanya'da gelebilir, ancak İspanyol pilot bu söylemlere katılmıyor.

Alonso, "Red Bull'u yakaladığımızı pek sanmıyorum. Monako'dan bahsedeceksek şunu da hatırlamalıyız: Checo [Sergio Perez] denklemin dışındaydı."

"Açıkçası sezon başında benzer fırsatlara sahiptik, Monako'da sadece biraz daha yakındık.

"[Sıralamalar yakın olsa da] yarışta Red Bull'un potansiyelini gördük, Max [Verstappen] orta hamurda çok iyi bir tempo yakaladı."

"Ayağımıza bir fırsat gelirse değerlendireceğiz, ancak şu anda 'Red Bull'a gittikçe yaklaşıyoruz' gibi bir cümle kuramam." dedi.

paylaşım
yorumlar

İspanya GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler

Yedi takım Barselona'ya güncellemelerle geldi
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Canlı anlatım: İspanya GP 2. antrenman seansı

Canlı anlatım: İspanya GP 2. antrenman seansı

Formula 1
İspanya GP

Canlı anlatım: İspanya GP 2. antrenman seansı Canlı anlatım: İspanya GP 2. antrenman seansı

F2 İspanya: Pole pozisyonu Ferrari'nin genç yeteneği Bearman'a gitti!

F2 İspanya: Pole pozisyonu Ferrari'nin genç yeteneği Bearman'a gitti!

FIA F2
Barselona

F2 İspanya: Pole pozisyonu Ferrari'nin genç yeteneği Bearman'a gitti! F2 İspanya: Pole pozisyonu Ferrari'nin genç yeteneği Bearman'a gitti!

F3 İspanya: Alonso'nun öğrencisi Marti pole pozisyonunda, Mini 18. sırada!

F3 İspanya: Alonso'nun öğrencisi Marti pole pozisyonunda, Mini 18. sırada!

FIA F3
Barselona

F3 İspanya: Alonso'nun öğrencisi Marti pole pozisyonunda, Mini 18. sırada! F3 İspanya: Alonso'nun öğrencisi Marti pole pozisyonunda, Mini 18. sırada!

Son Haberler

Hamilton: "Sıralamada ilk 10'a girmek zor olacak"

Hamilton: "Sıralamada ilk 10'a girmek zor olacak"

F1 Formula 1
İspanya GP

Hamilton: "Sıralamada ilk 10'a girmek zor olacak" Hamilton: "Sıralamada ilk 10'a girmek zor olacak"

Perez: "Lastikleri daha iyi anlamalıyız"

Perez: "Lastikleri daha iyi anlamalıyız"

F1 Formula 1
İspanya GP

Perez: "Lastikleri daha iyi anlamalıyız" Perez: "Lastikleri daha iyi anlamalıyız"

Verstappen mutlu: "Benim için iyi bir gündü"

Verstappen mutlu: "Benim için iyi bir gündü"

F1 Formula 1
İspanya GP

Verstappen mutlu: "Benim için iyi bir gündü" Verstappen mutlu: "Benim için iyi bir gündü"

Aston Martin kabullendi: "Alonso, Monako'da geçiş lastiğine geçseydi, liderliği alırdı"

Aston Martin kabullendi: "Alonso, Monako'da geçiş lastiğine geçseydi, liderliği alırdı"

F1 Formula 1
Monako GP

Aston Martin kabullendi: "Alonso, Monako'da geçiş lastiğine geçseydi, liderliği alırdı" Aston Martin kabullendi: "Alonso, Monako'da geçiş lastiğine geçseydi, liderliği alırdı"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.