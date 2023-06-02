Alonso: "Aston Martin'in daha hızlı gelişmesi gerek"

Barselona'ya sezonun ilk büyük güncellemesini getiren Aston Martin'in artık tek bir hedefi var: galibiyet!

Takım her ne kadar Monako'da Red Bull ile mücadele edebilecek bir tempo sergilese de bu durumun devam edip etmeyeceği konusunda temkinli, nitekim Mercedes ve Ferrari'de büyük güncellemelerle geldiler.

Mercedes sıfır sidepod konseptini çöpe atarak "W14B" diyebileceğimiz bir araca geçerken, Ferrari'nin de yavaşça Red Bull tipi sidepod tasarımına geçiş yaptığını görüyoruz. İki takım da en kısa sürede rekabetçi olmak için çok çabalıyor.

Rakiplerin çabasını asla küçümsemeyen Fernando Alonso, bulundukları yeri korumak için gelişim yarışında gaza basmaları gerektiğini düşünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Alonso, "Evet, birtakım güncellemelerimiz var. Tam olarak ne olduğundan emin değilim, FIA'nın yayınlayacağı belgelerde göreceksiniz!"

"Sanırım ön kanatta bazı değişiklikler var, bunun dışında da her zaman yeni parçalar getiriyoruz. Bazıları sadece piste özel."

"Her yarışa ayrı ayrı yaklaşmamızdan memnunum, aracımızda her zaman yeni bir şeyler var. En iyi takımların hızına ayak uydurmaya çalışıyoruz."

"Bu yıl kendimizi beklemediğimiz kadar rekabetçi bir yerde bulduk, dolayısıyla gelişim yarışında da adımlar atmalı ve işleri hızlandırmalıyız."

"Örnek vermek gerekirse Ferrari iki kat hızlı güncelleme getiriyor, Mercedes geçen yarış tamamen yeni bir araca geçti ve burada da güncellemeleri var, Red Bull ise hem Bakü'de, hem de burada önemli güncellemelere sahip."

"Henüz bu kadar hızlı olmadığımızın farkındayız, bu nedenle alçakgönüllülüğümüzü koruyor, Pazar günleri işimizi yapmaya devam ediyor ve daha fazla puan almak için çabalıyoruz."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Erik Junius

Birçok kişiye göre Monako'da ikinciliğe ulaşan Alonso için uzun süredir beklenen zafer İspanya'da gelebilir, ancak İspanyol pilot bu söylemlere katılmıyor.

Alonso, "Red Bull'u yakaladığımızı pek sanmıyorum. Monako'dan bahsedeceksek şunu da hatırlamalıyız: Checo [Sergio Perez] denklemin dışındaydı."

"Açıkçası sezon başında benzer fırsatlara sahiptik, Monako'da sadece biraz daha yakındık.

"[Sıralamalar yakın olsa da] yarışta Red Bull'un potansiyelini gördük, Max [Verstappen] orta hamurda çok iyi bir tempo yakaladı."

"Ayağımıza bir fırsat gelirse değerlendireceğiz, ancak şu anda 'Red Bull'a gittikçe yaklaşıyoruz' gibi bir cümle kuramam." dedi.