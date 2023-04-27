Alonso: "Aston Martin'in bu konumda olması hepimiz için sürpriz oldu"

Fernando Alonso, 2023 sezonunun ilk üç yarışında podyuma çıkarak sezona harika bir başlangıç yapmış oldu.

Bakü'deki sprint hafta sonunun kaotik geçeceği düşünülüyor ve bu da Alonso'ya yıllar sonra ilk zaferini getirebilir.

Bakü öncesi konuşan Alonso, olası fırsatlarla ilgili şöyle dedi: "Her zaman kaotik yarışlardan veya zor hafta sonlarında fırsatlar doğabileceğinden bahsedildiğini biliyorum."

"Fakat Red Bull bir hata yapmadığı sürece bundan faydalanma ya da bir şeylerden yararlanma şansımız pek yok."

"Yani bu hafta sonu, hatalardan kaçınma hafta sonu olacak, özel bir şeyler yapma hafta sonu değil. Bu yüzden çok temkinli bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor."

Üç podyumun ardından baskı hissedip hissetmediği sorusuna Alonso, "Bunun bir gün bitebileceğinin farkındayız, ki bence şu anda beklemediğimiz bir pozisyondayız."

"Bu pozisyonda devam etmek için yeterli seviyede olup olmadığımızı bilmiyoruz."

"Çok hızlı bir aracımız var. Ancak her alanda en iyi takım olmamız gerekiyor ve bunlardan biri de gelişim hızı olacak. Mercedes ve Ferrari'ye karşı mücadele ediyoruz, onlar şampiyonluk için mücadele etmeye ve her yarışa yeni parçalar getirmeye çok alışkınlar."

"Bugün bu konumdayız fakat belki de burada olmayı beklemiyorduk. Yani tüm her şey biraz sürpriz oldu."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Burada aracın arkasında daha fazla düzlük hızına sahip olmamızı sağlayacak, düşük yere basma gücü kanadımız var ama bunun en iyi takımları yakalamak için yeterli olup olmadığını bilmiyoruz."

"Bence sezonun ilginç bir bölümüne başlıyoruz ve hafta sonlarından birinde altıncı ya da yedinci olursak bunu kabul etmemiz gerektiğinin farkındayız çünkü belki de bizim doğal pozisyonumuz budur."

"Yine de özellikle Red Bull'la mücadele etmeye devam etme ve bir gün yarış kazanmaya çalışma umudumuzdan vazgeçmeyeceğiz."

"Kazanmak istiyoruz fakat karşılaştığımız zorlukların ve şu anda mücadele ettiğimiz en iyi takımların farkındayız. Dolayısıyla başardıklarımızdan memnunuz."

"Kazanmak istiyoruz ama bunun için özel koşullara ihtiyacımız olduğunu da biliyoruz. Gasly bile birkaç yıl önce Monza'da bir yarış kazandı, Esteban Macaristan'da bir yarış kazandı, yani herkes bir yarış kazanabilir ve eğer o pozisyona daha yakınsanız, o zaman durum daha kolay olacak. Biz de bunu başarmak istiyoruz."

Bu yaşta yarışma kararlılığının nereden geldiği sorusuna Alonso, "Bir şeyleri iyi yaptığımda ya da bir şeyde kazandığımda keyif alıyorum. Kartinge gittiğimde orada yarışan kişiyi yeneceğimi biliyorum, bu yüzden rekabetçi olmayı seviyorum. İyi bir golfçü olsaydım boş zamanlarımda golf oynardım ama şu anda golfe gidersem kaybediyorum. Golf oynamıyorum. Karting yapıyorum. Yani bu çok basit bir cevap."

"Kendimi rekabetçi hissettiğim sürece, motive olduğum sürece ve hızlı olduğum sürece yarışmaya devam edeceğim, belki bir gün kendimi hızlı hissetmeyeceğim ya da telemetri ya da başka bir şeye bakacağım ve o virajı dönemeyeceğimi ya da o hızda gidemeyeceğimi ya da o kadar geç fren yapamayacağımı yahut simülatörde veya toplantılarda yer almak istemediğimi hissedeceğim."

"O gün belki bırakacağım ama kendimi hızlı hissettiğim ve keyif aldığım sürece yarışmaya devam edeceğim. Benim durumuma bakarsak, Formula 1'den uzak kaldığım iki yıl çok önemliydi. Çünkü 2018'de hızlı olsam bile, yarışmaktan keyif alıyor olsam bile, pazarlama etkinliklerinden, PR çalışmalarından, seyahatlerden yorulmuştum, sürüş keyfi ve heyecanıyla karşılaştırıldığında bunlar çok büyük dezavantajlardı. Birbirlerini telafi etmiyorlardı."

"İki yıl boyunca Formula 1'deki kötü şeylere karşı bataryalarımı yeniden doldurduğumu düşünüyorum ve şimdi pistte keyif alıyorum ve eğlenceli olmayan şeylere karşı da gayet iyiyim."