Prime'a abone ol
Formula 1 Amerika GP
Haberler

Alonso: "Aston Martin'in anlaması gereken çok şey var"

Aston Martin pilotu Fernando Alonso, takımın Amerika'daki güncellemeleri ve aracın gelişim yönünü daha iyi anlaması gerektiğini söylüyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Güncelleme
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Katar GP paketine döndüğü pazar gününe pit yolundan başladı fakat iyi bir yükseliş gerçekleştirmeyi başardı.

Fakat aracındaki taban hasarı yüzünden pazar günkü yarıştan çekildi.

Yarıştan sonra konuşan Alonso, "Evet, bizim için süper bir yarıştı. Harika bir geri dönüştü, araçta çok fazla tempo vardı. Pit yolundan başladık ve 8. bitirmeyi hedefliyorduk."

"Yani bizim için çok iyi bir yarıştı. Ne yazık ki, tabana aldığımız bazı hasarlar nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kaldık. Muhtemelen kerblerden kaynaklanıyordu."

"Bu elbette acı verici çünkü tüm hafta sonu boyunca tempo eksikliği yaşıyorduk; yarışta çok hızlıydık, bu kez de yarışı bırakmak zorunda kaldık."

"Puan alamamak acı verici ama yapabileceğimiz bir şey yok. Artık Meksika'ya konsantre olacağız." dedi.

Güncellemeler sorulduğunda Alonso, "Analizler elbette günler alacak fakat bir şeyler öğrendiğimizde bile size söylemeyeceğiz." cevabını verdi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Alonso, yarışa eski parçalarla başlamanın kimin kararı olduğu sorusuna, "Sanırım yarı yarıyaydı. Takım karar veriyor, sürücülere de soruyorlar."

"Bizim herhangi bir tercihimiz yoktu, sadece bugünkü yarışta mümkün olduğunca çok veri toplamak adına takıma yardımcı olmak istedik." cevabını verdi.

Alonso ve Aston Martin'in formu sezon ilerledikçe tersine dönmüş durumda.

Nasıl hissettiği sorusuna Alonso, "Elbette inişli ve çıkışlı bir durumdayız. Gerçekten iyi başladık ve şimdi başlangıçtaki kadar rekabetçi değiliz."

"Bakalım. Kalan yarışlarda mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye çalışacağız. Takımın aracın zayıf olduğu noktaları ve bu yılki gelişimin eksikliğini anlamasına yardımcı olmaya çalışıyoruz."

"Gelecek yıl daha güçlü olmaya çalışacağız." cevabını verdi.

Meksika'da yeni paketi kullanıp kullanmayacağı sorusuna Alonso, "Bilmiyorum, bu bir takım kararı."

"Şu anda fabrikada incelenmesi gereken çok fazla bilgi var. Sanırım dün her iki araç da biraz zorlandı. Hafta sonu çok fazla tur atmadık ve bugün her iki araç için de tamamen farklı ayarlar seçerek, adeta gözlerimiz kapalı şekilde yarışa başladık."

"İki aracın paketleri bile farklıydı, yani biraz test seansı gibiydi."

"Bence bugün hafta sonundaki diğer seanslardan çok daha rekabetçi hissettik."

"Bu iyi bir haber ama tabii ki birçok detayı anlamamız gerekiyor." cevabını verdi.

Son olarak uzun süre sonra puan alan Lance Stroll için de, "Onun adına mutluyum çünkü daha iyi hafta sonları geçirmeyi hak ediyordu."

"Bugün  çok iyi bir yarış çıkardı ama dün zorlu seanslar geçirdi ve ilk seansta  yine çok fazla tur atamadı."

"Sonunda durum iyiydi. Umarım Meksika'da da devam ederiz." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Sainz: "Yarış tempom gelişti, sıra sıralama performansını arttırmakta"
Sonraki haber Verstappen: "2024'ün ilk yarışında nerede olduğumuzu göreceğiz"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Seda Kaçan, Avrupa pistlerindeki ilk kadın pilotumuz olarak Imola'da

Seda Kaçan, Avrupa pistlerindeki ilk kadın pilotumuz olarak Imola'da

TÜRK SPORCULAR

Seda Kaçan, Avrupa pistlerindeki ilk kadın pilotumuz olarak Imola'da Seda Kaçan, Avrupa pistlerindeki ilk kadın pilotumuz olarak Imola'da

Dakar efsanesi Al-Attiyah, 2024 Dakar Rallisi için Toyota yerine ProDrive ile anlaştı!

Dakar efsanesi Al-Attiyah, 2024 Dakar Rallisi için Toyota yerine ProDrive ile anlaştı!

Dakar
Dakar

Dakar efsanesi Al-Attiyah, 2024 Dakar Rallisi için Toyota yerine ProDrive ile anlaştı! Dakar efsanesi Al-Attiyah, 2024 Dakar Rallisi için Toyota yerine ProDrive ile anlaştı!

Meksika'da Verstappen için koruma tutulacak

Meksika'da Verstappen için koruma tutulacak

Formula 1
Mexico City GP

Meksika'da Verstappen için koruma tutulacak Meksika'da Verstappen için koruma tutulacak

Son Haberler

Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"

Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"

F1 Formula 1
Mexico City GP

Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi" Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"

Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"

Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"

F1 Formula 1
Mexico City GP

Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak" Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"

2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte

2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte

F1 Formula 1
Mexico City GP

2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte 2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

F1 Formula 1
Mexico City GP

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol