Alonso: "Aston Martin'in anlaması gereken çok şey var"

Fernando Alonso, Katar GP paketine döndüğü pazar gününe pit yolundan başladı fakat iyi bir yükseliş gerçekleştirmeyi başardı.

Fakat aracındaki taban hasarı yüzünden pazar günkü yarıştan çekildi.

Yarıştan sonra konuşan Alonso, "Evet, bizim için süper bir yarıştı. Harika bir geri dönüştü, araçta çok fazla tempo vardı. Pit yolundan başladık ve 8. bitirmeyi hedefliyorduk."

"Yani bizim için çok iyi bir yarıştı. Ne yazık ki, tabana aldığımız bazı hasarlar nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kaldık. Muhtemelen kerblerden kaynaklanıyordu."

"Bu elbette acı verici çünkü tüm hafta sonu boyunca tempo eksikliği yaşıyorduk; yarışta çok hızlıydık, bu kez de yarışı bırakmak zorunda kaldık."

"Puan alamamak acı verici ama yapabileceğimiz bir şey yok. Artık Meksika'ya konsantre olacağız." dedi.

Güncellemeler sorulduğunda Alonso, "Analizler elbette günler alacak fakat bir şeyler öğrendiğimizde bile size söylemeyeceğiz." cevabını verdi.

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Alonso, yarışa eski parçalarla başlamanın kimin kararı olduğu sorusuna, "Sanırım yarı yarıyaydı. Takım karar veriyor, sürücülere de soruyorlar."

"Bizim herhangi bir tercihimiz yoktu, sadece bugünkü yarışta mümkün olduğunca çok veri toplamak adına takıma yardımcı olmak istedik." cevabını verdi.

Alonso ve Aston Martin'in formu sezon ilerledikçe tersine dönmüş durumda.

Nasıl hissettiği sorusuna Alonso, "Elbette inişli ve çıkışlı bir durumdayız. Gerçekten iyi başladık ve şimdi başlangıçtaki kadar rekabetçi değiliz."

"Bakalım. Kalan yarışlarda mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye çalışacağız. Takımın aracın zayıf olduğu noktaları ve bu yılki gelişimin eksikliğini anlamasına yardımcı olmaya çalışıyoruz."

"Gelecek yıl daha güçlü olmaya çalışacağız." cevabını verdi.

Meksika'da yeni paketi kullanıp kullanmayacağı sorusuna Alonso, "Bilmiyorum, bu bir takım kararı."

"Şu anda fabrikada incelenmesi gereken çok fazla bilgi var. Sanırım dün her iki araç da biraz zorlandı. Hafta sonu çok fazla tur atmadık ve bugün her iki araç için de tamamen farklı ayarlar seçerek, adeta gözlerimiz kapalı şekilde yarışa başladık."

"İki aracın paketleri bile farklıydı, yani biraz test seansı gibiydi."

"Bence bugün hafta sonundaki diğer seanslardan çok daha rekabetçi hissettik."

"Bu iyi bir haber ama tabii ki birçok detayı anlamamız gerekiyor." cevabını verdi.

Son olarak uzun süre sonra puan alan Lance Stroll için de, "Onun adına mutluyum çünkü daha iyi hafta sonları geçirmeyi hak ediyordu."

"Bugün çok iyi bir yarış çıkardı ama dün zorlu seanslar geçirdi ve ilk seansta yine çok fazla tur atamadı."

"Sonunda durum iyiydi. Umarım Meksika'da da devam ederiz." dedi.