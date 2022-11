Alonso: "Aston Martin'in Alpine'i mağlup edebileceğinden eminim"

Meksika'da bir kez daha yarış dışı kalan ve rahat bir yedinciliğe veda eden Alonso, hiç şüphesiz ki sezonun en şanssız isimlerinden biri.

Dayanıklılık yerine performans felsefesini benimseyen Alpine'in bu kararından ciddi anlamda etkilenen İspanyol pilot, bu sezon pek çok kez olduğu gibi yine dayanıklılık sorunlarından ötürü kaybettiği puanlardan şikayetçiydi.

Alonso, "Gelecek yıl muhtemelen her konuda şanslı olacağım, nitekim bu yıl yaşananlar inanılmazdı. Bu yıl motor sorunlarıyla beş kez yarış dışı kaldım, güç kaybettiğim dört yarışın yanı sıra aracın çalışmadığı Avusturya gibi yarışlar da var. 20 yarışın dokuzunda falan sorun yaşadık, bu neredeyse sezonun yüzde 50'sine tekabül ediyor."

"Şampiyonada dokuzuncu sıradan daha ileride olmalıydım ancak yaklaşık 60 puan kaybettik."

"Bu sene galibiyetimiz yok çünkü geçen yıl Macaristan'da yaşananlar 100 yılda bir yaşanacak türdeydi. Podyum için ise Kanada veya Avustralya'da bir şansımız vardı ancak kendi hatalarımız nedeniyle fırsat teptik."

"Yine de sezonun gidişatı geçen sezonla üç aşağı beş yukarı aynı, bu kez McLaren bir adım geride, bu sayede dördüncülük için savaşıyoruz. Ama şampiyonluk için mücadele etmiyorsanız, beşinci ya da dördüncü olmak bir şeyi değiştirmez." dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1 Team, climbs out of his car after retiring from the race

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images