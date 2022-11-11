Alonso: "Aston Martin'in Alpine'i mağlup edebileceğinden eminim"

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Meksika'da bir kez daha yarış dışı kalan ve rahat bir yedinciliğe veda eden Alonso, hiç şüphesiz ki sezonun en şanssız isimlerinden biri.

Dayanıklılık yerine performans felsefesini benimseyen Alpine'in bu kararından ciddi anlamda etkilenen İspanyol pilot, bu sezon pek çok kez olduğu gibi yine dayanıklılık sorunlarından ötürü kaybettiği puanlardan şikayetçiydi.

Alonso, "Gelecek yıl muhtemelen her konuda şanslı olacağım, nitekim bu yıl yaşananlar inanılmazdı. Bu yıl motor sorunlarıyla beş kez yarış dışı kaldım, güç kaybettiğim dört yarışın yanı sıra aracın çalışmadığı Avusturya gibi yarışlar da var. 20 yarışın dokuzunda falan sorun yaşadık, bu neredeyse sezonun yüzde 50'sine tekabül ediyor."

"Şampiyonada dokuzuncu sıradan daha ileride olmalıydım ancak yaklaşık 60 puan kaybettik."

"Bu sene galibiyetimiz yok çünkü geçen yıl Macaristan'da yaşananlar 100 yılda bir yaşanacak türdeydi. Podyum için ise Kanada veya Avustralya'da bir şansımız vardı ancak kendi hatalarımız nedeniyle fırsat teptik."

"Yine de sezonun gidişatı geçen sezonla üç aşağı beş yukarı aynı, bu kez McLaren bir adım geride, bu sayede dördüncülük için savaşıyoruz. Ama şampiyonluk için mücadele etmiyorsanız, beşinci ya da dördüncü olmak bir şeyi değiştirmez." dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1 Team, climbs out of his car after retiring from the race Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

2021 sezonunda 11 senelik aranın ardından Enstone'a dönen Alonso, üçüncü kez takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Takıma katıldığında %100'ünü vermekte zorlandığını itiraf eden İspanyol pilot, kendisine dönüş fırsatı sunan takıma teşekkür ediyor.

Alonso, "Takımdan memnun ayrılıyorum, çünkü iki yıl aradan sonra ne kadar rekabetçi olacağımı bilmeden spora geri döndüm. Michael'ın spora geri döndüğü zamanki halini hatırlıyorum, belki %100'ünde değildi ya da öyle hissediyordu. Kimi, son iki ya da üç yıldır, bir şeyler yapmak için gerçekten motive olmamış gibiydi.

"Ben de başlangıçta istediğim kadar iyi değildim, kendime çok güveniyordum ama en üst seviyede olmak için yeterince hızlı olduğumdan tamamen emin olacak kadar değil."

"Bu iki yıldan memnun kaldım. Geçen yıl en iyi performansımı sergileyemiyordum. Birkaç kez kendimi rahatsız hissettim, birkaç zorluğun üstesinden gelmek zorunda kaldım, bu yıl ise neredeyse %100'ümdeydim. Bu da bana gelecek için bir ivme kazandırıyor. Bu iki yılı çok iyi hatırlayacağım ve bana geri dönme şansı verdiği için Alpine'e her zaman minnettar olacağım." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Gelecek sezon Aston Martin'de mücadele edecek olan Alonso'nun bu kararı belli kesimler tarafından sorgulandı; nitekim takım, zaman zaman Mercedes ile mücadele edebilen Alpine'e göre çok daha zor zamanlardan geçiyor.

Ancak Alonso, yeni takımının büyük hedeflere sahip olduğunu ve bu yılın bir gösterge olarak kabul edilmemesi gerektiğini düşünüyor.

Alonso, "Aston Martin'in Alpine'i mağlup edebileceğinden eminim, %100."

"Abu Dhabi'de kendileriyle ilk defa piste çıkacak olmam çok önemli. Performans açısından önemli olmayacak, çünkü araç gelecek yıl herkes için çok farklı olacak. Ancak konfor, koltuk, direksiyon simidi, düğmeler, belki değiştirmek isteyeceğim şeyler ve kişiye özel her şeyi almak açısından, arabada bir gün geçirmek güzel olacak. Bu yüzden sabırsızlanıyorum.

"Bu yıl Aston Martin'deki kimsenin sonuçlara çok fazla baktığını sanmıyorum. Takımın adım attığını görmek güzel ama Aston Martin takımlar şampiyonasını dördüncü, beşinci ya da altıncı bitirmek için piste çıkmıyor. Amaçları dünya şampiyonu olmak, önümüzdeki iki sezon bunu yapmak için çaba göstereceğiz." dedi.