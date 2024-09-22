Alonso: "Aston Martin'in 2025 için silkelenmesi gerekiyor, şu anki performans yeterli değil"

Fernando Alonso, AMR24 Formula 1 aracının mevcut performansının “yeterince iyi olmadığını” belirterek Aston Martin'in 2025 için “bir silkelenmeye” ihtiyacı olduğuna inanıyor.

Alonso, takımın Adrian Newey'nin gelecek yıl Mart ayında gelmesini beklediğini, gelecek sezon için aracın tasarımında gerçek bir etkiye sahip olmak için çok geç olduğunu ancak 2026 için şanslarını artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Aston Martin'in simülasyonlarının Singapur'da “yedinci ya da sekizinci en hızlı” olacağını öngördüğünü ve İspanyol pilotun sıralama turlarında yedinci olarak bunu aşmayı başardığını belirtti. Lance Stroll ise ancak 17. sırayı alabildi.

Gelecek hakkında konuşan Alonso, takımın daha iyi bir 2026 için 2025'i feda etmeyi göze alamayacağını ve aracın tasarımından sorumlu olanların daha fazla başarı elde etmek için gelecek yıl için “tempoyu değiştirmeleri” gerektiğini öne sürdü.

Alonso, “Bence Aston'daki herkesin kafasında 2026 var ve Adrian, Enrico Cardile ve diğer bazı isimlerle birlikte en büyük umut bu.”

“Bu harika olacak ve gelecek parlak görünüyor ama 2025... Bazı şeyleri biraz silkelememiz gerekiyor. Yani, şu anda yaptığımız yeterince iyi değil ve 2025'te tempoyu değiştirmemiz gerekiyor.” dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, settles into the car Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Alonso, kendisinin ve pistteki ekibin araçtan en iyi şekilde faydalanmak için ellerinden geleni yaptıklarını, AMR24'ün performansının yıl içinde gerilemesi nedeniyle iş yüklerinin büyük ölçüde arttığını açıkladı.

Pist ekibinin otomobili kendi gücünün üzerine çıkarmak için “mucizeler” gerçekleştiremediği için fabrikadakilerin geliştirme hızını artırması gerektiğini öne sürdü.

Takım yıla iyi başladı ancak yapılan güncellemeler aracı kullanmayı daha da zorlaştırarak Alonso ve Stroll'ün güvenini azalttı.

Alonso, “Şu anda, hız eksikliğinin biraz olsun üstesinden gelmek için tüm çabayı gösteriyorum.”

“Bakü ile burası arasında çok fazla çalışma yapıldı. Dün bilgisayarı gece 2'de bıraktık. Cevap bulmak için çalışmalarımızı her zamankinden daha fazla artırıyoruz.”

“Her şeyi ortaya koyuyoruz ama burada pistte mucizeler yaratılamayacağını görüyoruz ve aracın geliştirilmesi açısından fabrikanın yardımına ihtiyacımız var.” diye ekledi.