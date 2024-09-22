Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Singapur GP

Alonso: "Aston Martin'in 2025 için silkelenmesi gerekiyor, şu anki performans yeterli değil"

Fernando Alonso, Adrian Newey'nin 2026'da Aston Martin'in başına geçeceği beklentisinin dikkatleri 2025'ten uzaklaştırmaması gerektiğini söylüyor.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, in the pit lane

Fernando Alonso, AMR24 Formula 1 aracının mevcut performansının “yeterince iyi olmadığını” belirterek Aston Martin'in 2025 için “bir silkelenmeye” ihtiyacı olduğuna inanıyor.

Alonso, takımın Adrian Newey'nin gelecek yıl Mart ayında gelmesini beklediğini, gelecek sezon için aracın tasarımında gerçek bir etkiye sahip olmak için çok geç olduğunu ancak 2026 için şanslarını artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Aston Martin'in simülasyonlarının Singapur'da “yedinci ya da sekizinci en hızlı” olacağını öngördüğünü ve İspanyol pilotun sıralama turlarında yedinci olarak bunu aşmayı başardığını belirtti. Lance Stroll ise ancak 17. sırayı alabildi.

Gelecek hakkında konuşan Alonso, takımın daha iyi bir 2026 için 2025'i feda etmeyi göze alamayacağını ve aracın tasarımından sorumlu olanların daha fazla başarı elde etmek için gelecek yıl için “tempoyu değiştirmeleri” gerektiğini öne sürdü.

Alonso, “Bence Aston'daki herkesin kafasında 2026 var ve Adrian, Enrico Cardile ve diğer bazı isimlerle birlikte en büyük umut bu.”

“Bu harika olacak ve gelecek parlak görünüyor ama 2025... Bazı şeyleri biraz silkelememiz gerekiyor. Yani, şu anda yaptığımız yeterince iyi değil ve 2025'te tempoyu değiştirmemiz gerekiyor.” dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, settles into the car

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, settles into the car

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Alonso, kendisinin ve pistteki ekibin araçtan en iyi şekilde faydalanmak için ellerinden geleni yaptıklarını, AMR24'ün performansının yıl içinde gerilemesi nedeniyle iş yüklerinin büyük ölçüde arttığını açıkladı.

Pist ekibinin otomobili kendi gücünün üzerine çıkarmak için “mucizeler” gerçekleştiremediği için fabrikadakilerin geliştirme hızını artırması gerektiğini öne sürdü.

Takım yıla iyi başladı ancak yapılan güncellemeler aracı kullanmayı daha da zorlaştırarak Alonso ve Stroll'ün güvenini azalttı.

Alonso, “Şu anda, hız eksikliğinin biraz olsun üstesinden gelmek için tüm çabayı gösteriyorum.”

“Bakü ile burası arasında çok fazla çalışma yapıldı. Dün bilgisayarı gece 2'de bıraktık. Cevap bulmak için çalışmalarımızı her zamankinden daha fazla artırıyoruz.”

“Her şeyi ortaya koyuyoruz ama burada pistte mucizeler yaratılamayacağını görüyoruz ve aracın geliştirilmesi açısından fabrikanın yardımına ihtiyacımız var.” diye ekledi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Leclerc: "Ferrari, Singapur'da Q3'e soğuk lastiklerle çıkarak ilk çizgiyi çöpe attı"
Sonraki haber Sainz, sıralama turları kazasının ardından pisti yürüyerek geçtiği için ceza aldı!

Öne Çıkan Yorumlar

Neva Ünsaldı
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Norris: "Verstappen ile bir saniyelik bir fark istemedim, mümkün olan en büyük farkı istedim"

Norris: "Verstappen ile bir saniyelik bir fark istemedim, mümkün olan en büyük farkı istedim"

Formula 1
Singapur GP
Norris: "Verstappen ile bir saniyelik bir fark istemedim, mümkün olan en büyük farkı istedim"
Singapur GP Yarış: Norris rahat bir şekilde kazandı, Verstappen ikinci!

Singapur GP Yarış: Norris rahat bir şekilde kazandı, Verstappen ikinci!

Formula 1
Singapur GP
Singapur GP Yarış: Norris rahat bir şekilde kazandı, Verstappen ikinci!
Canlı sohbet: Singapur GP Yarış

Canlı sohbet: Singapur GP Yarış

Formula 1
Singapur GP
Canlı sohbet: Singapur GP Yarış
Fernando Alonso
Daha fazlası
Fernando Alonso
Alonso: "Singapur aracımıza uymuyor"

Alonso: "Singapur aracımıza uymuyor"

Formula 1
Singapur GP
Alonso: "Singapur aracımıza uymuyor"
Alonso: "En hızlı beşinci takım olmalıyız"

Alonso: "En hızlı beşinci takım olmalıyız"

Formula 1
Azerbaycan GP
Alonso: "En hızlı beşinci takım olmalıyız"
Alonso, Newey'nin etkisinden faydalanmak için "zamanı olmadığından" korkuyor

Alonso, Newey'nin etkisinden faydalanmak için "zamanı olmadığından" korkuyor

Formula 1
Azerbaycan GP
Alonso, Newey'nin etkisinden faydalanmak için "zamanı olmadığından" korkuyor
Aston Martin Racing
Daha fazlası
Aston Martin Racing
F1'in 2026'da kullanılacak küçük lastikleri, ilk kez Aston Martin'in melez aracında denendi

F1'in 2026'da kullanılacak küçük lastikleri, ilk kez Aston Martin'in melez aracında denendi

Formula 1
F1'in 2026'da kullanılacak küçük lastikleri, ilk kez Aston Martin'in melez aracında denendi
Verstappen: "Newey tasarımı bir Aston Martin kullanmayı düşünebilirim"

Verstappen: "Newey tasarımı bir Aston Martin kullanmayı düşünebilirim"

Formula 1
Azerbaycan GP
Verstappen: "Newey tasarımı bir Aston Martin kullanmayı düşünebilirim"
Alonso: "2025'te şampiyonluk mücadelesinde olmayı umuyorum"

Alonso: "2025'te şampiyonluk mücadelesinde olmayı umuyorum"

Formula 1
Azerbaycan GP
Alonso: "2025'te şampiyonluk mücadelesinde olmayı umuyorum"

Son Haberler

Perez: "Neleri yanlış yaptığımızı biliyoruz ve Austin'de geri döneceğiz"

Perez: "Neleri yanlış yaptığımızı biliyoruz ve Austin'de geri döneceğiz"

F1 Formula 1
Singapur GP
Perez: "Neleri yanlış yaptığımızı biliyoruz ve Austin'de geri döneceğiz"
Stella: "Gelişim konusunda agresif kalmalıyız"

Stella: "Gelişim konusunda agresif kalmalıyız"

F1 Formula 1
Singapur GP
Stella: "Gelişim konusunda agresif kalmalıyız"
Wolff, Horner'ın Russell yorumu hakkında: "Durumu karıştırmaya çalışıyor"

Wolff, Horner'ın Russell yorumu hakkında: "Durumu karıştırmaya çalışıyor"

F1 Formula 1
Singapur GP
Wolff, Horner'ın Russell yorumu hakkında: "Durumu karıştırmaya çalışıyor"
Sainz: "Hasarı minimuma indirmeye çalıştığımız bir hafta sonuydu"

Sainz: "Hasarı minimuma indirmeye çalıştığımız bir hafta sonuydu"

F1 Formula 1
Singapur GP
Sainz: "Hasarı minimuma indirmeye çalıştığımız bir hafta sonuydu"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye