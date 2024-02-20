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Formula 1

Alonso: "Aston Martin'in 2023 güncelleme sorunları tekrarlanmayacak"

Fernando Alonso, Aston Martin Formula 1 takımının geçen yılki hatalarını tekrarlamayacağından ve AMR24 güncelleme programıyla doğru yönde ilerleyeceğinden emin.

Adam Cooper
Adam Cooper
Güncel:
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Aston Martin Racing

Alonso, 2023 F1 sezonuna peş peşe podyumlarla başladı ve zaman zaman lider Red Bull'un en yakın rakibi oldu.

Ancak sezon ortasında Aston Martin geliştirme konusunda bazı yanlış adımlar attı ve takım yılın sonlarına doğru yeniden canlanmadan önce sıralamada gerilemekten kurtulamadı.

Alonso, takımının bu hataları tekrarlamayacağına ve yeni aracıyla bu hataları giderdiğine inanıyor.

Alonso, "Kendime güveniyorum. Eğer öyle olmasaydı, belki de son iki aydır uyuyamazdım! Ama bence sorunları ve bu yıl araçta izlememiz gereken yönü ve yolları anlamak açısından çok fazla deney ve ileri geri çok fazla değişiklik yaptık."

"Bence pek çok şeyi anladık. Bu yılki araçla, geçen yıl aracı geliştirirken gördüğümüz ve belki de birkaç kez yanlış yöne gittiğimiz ve biraz geç anladığımız bazı zayıflıkları iyileştirmeyi amaçlıyoruz."

"Umarım bu bilgiye sahibizdir, geçen yıl yaşadığımız zorluklar '24 aracı için aldığımız derslerdi. Bu derslerin sonucunu göreceğiz."

"Bu kış ileriye doğru iyi bir adım attığımızı düşünüyorum. Belki geçen yılki kadar büyük değil, çünkü önceki yıl temel çok zayıftı. Geçen yılki temel çok güçlüydü, bu da anlaşılabilir bir durum." dedi.

Alonso, güçlü formuna rağmen doğal zayıflıkları olan AMR23'e kıyasla yeni araçla hangi alanlarda iyileştirmeler görmeyi beklediğini açıkça belirtti.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraflar: Aston Martin Racing

"Temelde biraz daha fazla yere basma kuvvetine sahip olmayı çok isterim. Özellikle yüksek hızlı virajlarda, muhtemelen geçen yıl zayıf bir alandı ve bu yılki araçta bunu geliştirmeye çalıştığımızı düşünüyorum."

"Geçen yıl en yüksek hız en iyisi değildi; düzlüklerde hep zorlanıyorduk. Ve en yüksek hızda her zaman listenin en altında yer alıyorduk. Bu yüzden bu yıl biraz daha verimli olmaya, düzlükte biraz daha hızlı olmaya çalıştık."

"Bahreyn'deki kış testlerinde araçta görmek istediğim birkaç nokta var ve bunlar muhtemelen Pazar günleri yarış hafta sonlarında bize yardımcı olacak."

Alonso ayrıca takımların birbirlerine çok yakın olmasını beklediğini, bu yüzden marjinal kazanımların rakiplere göre büyük bir fark yaratabileceğini vurguladı.

"Çok sıkı olacağını biliyorum. Dolayısıyla, ileriye doğru makul ve çok iyi bir adım atsak bile, diğer takımların da kış boyunca ileriye doğru iyi bir adım attığını biliyoruz."

"Abu Dabi'de de gördük, sanırım ilk 18 pilot 0.6 sn içinde sıralandı. Yani birkaç ondalık geliştirdiğinizde, bu hayatınızı değiştirebilir. Ve bu, podyum için mücadele etmeyi ya da Q2'de olmayı, ilk yarışlarda ilk 10'un dışında kalmayı değiştirebilir."

"Ve bu sadece bir sonraki yarışa getirebileceğiniz küçük bir güncelleme ile Q2'den podyuma atlayabilirsiniz. Bu yüzden bence çok ilginç bir sezon olacak ve pist dışında da fark yaratacak geliştirmeler yapmaya çalıştığımız çok zorlu bir sezon olacak."

Yardımcı editör: Jonathan Noble

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