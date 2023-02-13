Alonso: "Aston Martin'e geçtiğim için her gün daha da mutlu hissediyorum"

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Hayal kırıklıklarıyla ve dayanıklılık sorunlarıyla dolu bir sezonun ardından Alpine'den ayrılan ve Aston Martin'e geçen Alonso, kariyerinde beşinci kez farklı bir takımla yarışacak.

Her fırsatta takımdaki herkesin oldukça rekabetçi olduğunu belirten Alonso, bu düşüncelerini ve takıma olan inancını AMR23'ün lansmanında da yineledi.

Alonso, "Yaptığım her şeyde çok talepkar olduğum için birlikte çalıştığım insanlardan çok şey beklerim, çünkü her zaman %100'ümü veririm ve birlikte çalıştığım insanlardan da aynısını beklerim. Aston Martin'deki ilk günümden beri etrafımdaki insanlarda da aynı değerleri hissettim."

"Açıkçası, uzun yıllardır tanıdığım Lawrence'ın liderliğine sahibiz. Hayatında pek çok farklı şeyde ve pek çok farklı projede çok başarılı oldu, F1'de de bu durumun değişmeyeceğine ve er ya da geç başarılı olacağına hiç şüphe yok. Yani bu çok motive edici bir şey."

"Ekibe katılan yeni insanlar, Dan Fallows, Eric, bilirsiniz, rakip takımların en iyi çalışanları. Aston Martin sadece gitti, onlarla oturdu ve onları ikna etti. Bu ekipte işleri özel kılan bir şeyler olduğu kesin."

"Daha önce de söylediğim gibi, F1'de yatırıma ve yeteneğe ihtiyacınız var. Yatırımımız var, tesislerimiz var ve yeteneğimiz var, yani bu sadece bir zaman meselesi. Ne yazık ki 20 yaşında değilim ama takıma yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım."

Aston Martin AMR23 detail Fotoğraf: Aston Martin Racing

Birçokları tarafından sorgulanan Aston Martin'e geçiş kararından mutlu olup olmadığı da sorulan Alonso, "Evet daha da mutluyum. Her geçen gün daha da mutlu oluyorum."

"Dürüst olmak gerekirse, Ocak ayından beri düzenli olarak fabrikaya geliyorum. Bazı simülatör çalışmaları yapıyorum. Ayrıca bize yardım eden tüm sürücülerle, Stoffel [Vandoorne] ve Felipe [Drugovich] ile sürekli simülatör hakkında konuşuyoruz, bunu nasıl geliştirebileceğimizi konuşuyoruz."

"Şu anda çok fazla ekip çalışması var ve ben bunu seviyorum. Son iki aydır rüzgar tüneli modelini takip ediyorduk, nihayet bugün gerçek aracı tam boyutunda görebildik. Sanırım hayranlar da gerçek aracı lanse etmemizi takdir edeceklerdir. Farklı çıkartmalara sahip bir gösteri aracı görmek bazen hayal kırıklığı yaratabiliyor."

"Yani evet, bu ekip her konuda daha adil."