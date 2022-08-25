Alonso: "Aston Martin'e geçişim mantık çerçevesinde verilmiş bir karar"

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Yaz arası öncesi Alpine ile sözleşme yenilemesi beklenen Alonso, Sebastian Vettel'in emekliliği sonrası istediği uzun vadeli kontratı kendisine verebileceklerini düşündüğü Aston Martin ile görüşmeye başladı ve Macaristan GP'sinden sadece iki gün sonra takım Alonso ile anlaştıklarını duyurdu.

Haber başta Alpine olmak üzere tüm Formula 1 camiasında şok etkisi yarattı ve sürücü pazarının bir anda hareketlenmesine sebep oldu, hatta Alpine'in Oscar Piastri ile ilgili bir kontrat krizi yaşamasına dahi yol açtı.

Spa'da Aston Martin'e geçişinin ardından ilk kez kamuoyu karşısına çıkan Alonso, Vettel'in emekli olmasından kısa süre sonra takımın kendisine ulaştığını, sözleşmenin yarıştan bir gün sonra imzalandığını ve "herhangi bir sızıntıyı engellemek için" hızlıca duyuru yaptıklarını açıkladı.

Belçika GP'si öncesi basın toplantısında söz alan Alonso, "[Aston Martin'e geçmem] mantık çerçevesinde yapılmış bir hamleydi, nitekim takım hem projenin gelişimi için, hem de pist üstü-pist dışı her konu için bana güveniyordu, benimle anlaşmaya heveslilerdi."

"Diğer taraftan ise Alpine ile yaptığımız tüm görüşmelerin ardından koltuğu Oscar gibi genç bir sürücüye bırakmak en doğru karar gibi geliyordu, iki taraf için de kazan-kazan durumu söz konusu olacaktı."

"Biraz tuhaf duygular içindeyim, yine de Aston'a geçmenin doğru bir karar olduğunu hissettim çünkü beni gerçekten istiyor gibiydiler ve son iki yıldaki performansımı da takdir ettiler." dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1 Team A522 and team mate Esteban Ocon, Alpine F1 Team A522 Photo by: Alpine

Bir diğer tartışma ise Alonso'nun takımdan habersiz ayrıldığına yönelikti, nitekim Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, İspanyol pilotun ayrılışını Aston Martin'in basın açıklamasından öğrendiğini iddia etmişti.

Szafnauer'in "konu hakkında hiçbir şey bilmediğini" söyleyen Alonso, sözleşme görüşmelerine dahil olan diğer herkesi bilgilendirdiğini de ekledi.

Alonso, "[Alpine CEO'su] Laurent Rossi'yi, başkan Luca de Meo'yu, mekanikerlerimi ve mühendislerimi ayrılacağım konusunda bilgilendirdim."

"Görüşmelere dahil olan herkes Aston Martin'in açıklaması öncesi ayrılacağımdan haberdardı. Otmar görüşmelerin bir parçası değildi ve muhtemelen Laurent veya Luca kendisini duyurudan önce aramadı, dolayısıyla durum kendisini şaşırttı."

"Söylediğim gibi, mekanikerleri ve mühendisleri dahi bilgilendirdim, bunun için özellikle zaman ayırdım." dedi.