Önceki / Horner: "Rakip takımlardan biri, bizi lekeleyerek sponsorlarımızla görüştü" Sonraki / McLaren'daki değişiklikler, neden sadece 2023 sıkıntılarıyla alakalı değil?
Formula 1 Haberler

Alonso: "Aston Martin'e geçerek 'en iyi versiyonumu' ortaya çıkardım"

Fernando Alonso şu anki halinin 'Formula 1'de geçirdiğim 20 yıl içindeki en iyi versiyonu' olduğuna inanıyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Alonso: "Aston Martin'e geçerek 'en iyi versiyonumu' ortaya çıkardım"
Haberi dinle

Alonso, bu sezon yeni takımına katılmak üzere Alpine'den ayrılmadan önce, geçen yıl Kimi Raikkonen'in toplam yarış başlangıcı sayısını geçerek Formula 1 tarihinin resmi olarak en deneyimli pilotu oldu.

Geçen sezon ilerledikçe takım arkadaşı Esteban Ocon ile olan ilişkisinde sorunlar yaşandı ve ikili Interlagos'ta pistte bir gerilim yaşadı. Ayrıca Alonso geçen sezon Alpine'de pek çok dayanıklılık sorunu yaşadı.

Ancak 2023'e iyi bir başlangıç yapan ve şimdi yeteneklerini sergilemesine yardımcı olabilecek bir araca sahip olan Alonso, Alpine'de geçirdiği zamanı Aston Martin'le yola devam etmek için bir ısınma dönemi olarak düşünüyor.

SoyMotor'un haberine göre, yakın zamanda düzenlenen bir kitap tanıtım etkinliğinde Alonso şunları söyledi: "2021'de Alpine ile geri döndüğümden beri iyi hazırlandım."

"Zaferlere daha yakın olmak için yeni kuralları bekliyordum, Alpine ile bu olmadı ama iyi hazırlandığım bir yıl geçirdim."

"Yılın ortasından itibaren, Aston Martin ile anlaştığımda; Aston Martin hakkında düşünmeye, kendimi hazırlamaya, takımla konuşmaya, aracı hazırlamaya başladım."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, provisionally 3rd position, celebrates with his team in Parc Ferme

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, provisionally 3rd position, celebrates with his team in Parc Ferme

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Bu kişisel bir şeydi, eğer Alpine'de kalmazsam, Formula 1'de geçirdiğim bu 20 yıldaki en iyi versiyonum ortaya çıkacaktı."

AMR23'ün hızı ve Alonso'nun podyumları, özellikle İspanya'daki taraftarlarının desteğinin canlanmasına sebep oldu.

Red Bull'un gösterdiği üstünlük karşısında Aston Martin'in henüz yarış zaferleri için mücadele etmediği düşünüldüğünde Alonso, heyecan seviyesinin bu kadar yüksek olmasına şaşırdığını itiraf etti.

Alonso, "Mutluyum ve İspanya'da çok fazla heyecan olduğunu biliyorum."

"Böyle olmasına sevindim, Ocak ayının başından beri İspanya'ya gitmedim, bu yüzden geri dönmeyi dört gözle bekliyorum. Ancak ailemin ve Pedro'nun [de la Rosa] bana söylediklerine göre İspanya çok heyecanlı."

"Beni 2005-2006'da görmeyen neslin bu kadar heyecanlı olması ve henüz o konumda olmadığımız için zafer ya da Dünya Şampiyonluğu için mücadele edeceğimize inanmaları biraz şok edici." dedi.

paylaşım
yorumlar

Horner: "Rakip takımlardan biri, bizi lekeleyerek sponsorlarımızla görüştü"

McLaren'daki değişiklikler, neden sadece 2023 sıkıntılarıyla alakalı değil?
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Hill: "McLaren, geçmişte Perez konusunda hata yaptı"

Hill: "McLaren, geçmişte Perez konusunda hata yaptı"

Formula 1

Hill: "McLaren, geçmişte Perez konusunda hata yaptı" Hill: "McLaren, geçmişte Perez konusunda hata yaptı"

Russell: "FIA, başlangıç pozisyonu kuralı konusunda 'sağduyulu' olmalı"

Russell: "FIA, başlangıç pozisyonu kuralı konusunda 'sağduyulu' olmalı"

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Russell: "FIA, başlangıç pozisyonu kuralı konusunda 'sağduyulu' olmalı" Russell: "FIA, başlangıç pozisyonu kuralı konusunda 'sağduyulu' olmalı"

Zhou: "Hedefim Bottas'ı yenmek değil"

Zhou: "Hedefim Bottas'ı yenmek değil"

Formula 1
Bahreyn Kış testi

Zhou: "Hedefim Bottas'ı yenmek değil" Zhou: "Hedefim Bottas'ı yenmek değil"

Fernando Alonso Daha fazlası
Fernando Alonso
Eski Minardi patronu: "Alonso ilk F1 yarışında şampiyon olabilecek yetenekte olduğunu gösterdi"

Eski Minardi patronu: "Alonso ilk F1 yarışında şampiyon olabilecek yetenekte olduğunu gösterdi"

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Eski Minardi patronu: "Alonso ilk F1 yarışında şampiyon olabilecek yetenekte olduğunu gösterdi" Eski Minardi patronu: "Alonso ilk F1 yarışında şampiyon olabilecek yetenekte olduğunu gösterdi"

Alonso: "Perez ve Red Bull'u yenmemiz pek mümkün görünmüyor"

Alonso: "Perez ve Red Bull'u yenmemiz pek mümkün görünmüyor"

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Alonso: "Perez ve Red Bull'u yenmemiz pek mümkün görünmüyor" Alonso: "Perez ve Red Bull'u yenmemiz pek mümkün görünmüyor"

Aston Martin, düzlük hızı için daha az yere basma gücü üreten ön kanat getirdi

Aston Martin, düzlük hızı için daha az yere basma gücü üreten ön kanat getirdi

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Aston Martin, düzlük hızı için daha az yere basma gücü üreten ön kanat getirdi Aston Martin, düzlük hızı için daha az yere basma gücü üreten ön kanat getirdi

Son Haberler

Mercedes, W14 F1'in "konsept sorunlarını" Bahreyn'den önce biliyormuş

Mercedes, W14 F1'in "konsept sorunlarını" Bahreyn'den önce biliyormuş

F1 Formula 1

Mercedes, W14 F1'in "konsept sorunlarını" Bahreyn'den önce biliyormuş Mercedes, W14 F1'in "konsept sorunlarını" Bahreyn'den önce biliyormuş

Norris, McLaren'in gümüş renk düzenine dönmesini istiyor

Norris, McLaren'in gümüş renk düzenine dönmesini istiyor

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Norris, McLaren'in gümüş renk düzenine dönmesini istiyor Norris, McLaren'in gümüş renk düzenine dönmesini istiyor

Red Bull, AlphaTauri takımının adını değiştirmeye açık

Red Bull, AlphaTauri takımının adını değiştirmeye açık

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Red Bull, AlphaTauri takımının adını değiştirmeye açık Red Bull, AlphaTauri takımının adını değiştirmeye açık

Hill: "McLaren, geçmişte Perez konusunda hata yaptı"

Hill: "McLaren, geçmişte Perez konusunda hata yaptı"

F1 Formula 1

Hill: "McLaren, geçmişte Perez konusunda hata yaptı" Hill: "McLaren, geçmişte Perez konusunda hata yaptı"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.