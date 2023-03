Alonso: "Aston Martin'e geçerek 'en iyi versiyonumu' ortaya çıkardım"

Alonso, bu sezon yeni takımına katılmak üzere Alpine'den ayrılmadan önce, geçen yıl Kimi Raikkonen'in toplam yarış başlangıcı sayısını geçerek Formula 1 tarihinin resmi olarak en deneyimli pilotu oldu.

Geçen sezon ilerledikçe takım arkadaşı Esteban Ocon ile olan ilişkisinde sorunlar yaşandı ve ikili Interlagos'ta pistte bir gerilim yaşadı. Ayrıca Alonso geçen sezon Alpine'de pek çok dayanıklılık sorunu yaşadı.

Ancak 2023'e iyi bir başlangıç yapan ve şimdi yeteneklerini sergilemesine yardımcı olabilecek bir araca sahip olan Alonso, Alpine'de geçirdiği zamanı Aston Martin'le yola devam etmek için bir ısınma dönemi olarak düşünüyor.

SoyMotor'un haberine göre, yakın zamanda düzenlenen bir kitap tanıtım etkinliğinde Alonso şunları söyledi: "2021'de Alpine ile geri döndüğümden beri iyi hazırlandım."

"Zaferlere daha yakın olmak için yeni kuralları bekliyordum, Alpine ile bu olmadı ama iyi hazırlandığım bir yıl geçirdim."

"Yılın ortasından itibaren, Aston Martin ile anlaştığımda; Aston Martin hakkında düşünmeye, kendimi hazırlamaya, takımla konuşmaya, aracı hazırlamaya başladım."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, provisionally 3rd position, celebrates with his team in Parc Ferme

