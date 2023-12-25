Alonso, Aston Martin'deki ikinci yılında her şeyin daha kolay olacağını düşünüyor

Alonso, Alpine'den Aston Martin'e geldikten sonra 2023'te son on yıldaki en verimli sezonunu geçirdi ve sezon başında yeni takımı için sekiz yarışta altı podyum derecesi elde etti.

Silverstone takımı sezon ilerledikçe düşüşe geçti. Ancak Alonso toparlanarak Zandvoort ve Interlagos'ta koleksiyonuna iki podyum daha ekledi. Interlagos'ta Red Bull pilotu Sergio Perez ile üçüncülük için verdiği heyecan verici mücadelenin ardından podyuma çıkmıştı.

Aston Martin'in 2023 aracı 2024 tasarımının temelini oluştururken, Alonso gelecek sezon daha fazla başarı kovalayacağı için heyecanlı ve takımla birlikte giderek artan deneyiminin 2024'te doğrudan işe koyulmalarını sağlayacağına inanıyor.

Alonso, "Takımdaki ikinci yılım olması bana yardımcı olacak."

"Bu yılın başında yapmam gereken pek çok şeyi yapmama gerek yok. Çalışan herkesin ismini öğrenmem gerekmiyor, koltuk ayarlarını yapmam, terminolojiyi öğrenmem ve bir takımda yeni bir pilot olduğunuzda gerçekleşmesi gereken diğer tüm uyumları yapmam gerekmiyor."

"Her şey daha kolay olacak. İlk günden itibaren performansa ve ilk birkaç yarışa hazırlanmaya daha fazla odaklanabiliriz."

"Ayrıca 2023'ten itibaren çalışmak için çok güçlü bir temelimiz var. Bir yarışa vardığımızda, yaptığımız iş bu yıl yaptıklarımızın optimizasyonu olacak."

"2022 aracı belki de bu yıl bizim için yeterince iyi bir referans değildi ve birçok hafta sonunda sıfırdan başlıyorduk. 2024, hazırlık açısından daha kolay olmalı ve detaylara daha fazla odaklanabiliriz." dedi.

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images The Aston Martin team celebrate a podium finish with Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position

2023'teki başarısının gelecek sezon için beklentilerini değiştirip değiştirmeyeceği sorulduğunda ise Alonso, "Çok fazla değişeceğini sanmıyorum. Çünkü her sezon çok fazla bilinmeyen var. Formula 1'de her şey olabilir."

"Gelecek yıl kış testlerinde ya da ilk yarışta piste çıktığımızda, işlerin nasıl gittiğini göreceğimizi ve Şampiyona için belirlediğimiz hedefler konusunda çok açık olacağımızı düşünüyorum."

"Umarım yine rekabetçi olacağız, düzenli puanlar ve podyumlar için mücadele edeceğiz. Umarım ilk galibiyetimiz için, bu rüya olurdu, ama zorluğu küçümseyemeyiz."

"Bu yıl beklentileri aştık çünkü beklentiler düşüktü. Bu yüzden bu sezon harika hissettiriyor."

"Beklentileri çok yüksek tutarsak, gerçekçi olmayan bir şekilde yüksek, tam tersinin olması tehlikesi var." dedi.

Alonso, Ferrari'nin 2013 İspanya Grand Prix'sini kazanmasından bu yana zafer kazanamadı.