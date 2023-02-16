Alonso: "Aston Martin, önceki takımlarımın aksine yedinciliğe sevinmiyor"

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Fernando Alonso, 2021 yılında Alpine ile spora geri dönmüş ve geride kalan iki sezonda burada yarışmıştı.

İspanyol pilot, pek çok dayanıklılık sorunu yaşadığı 2022 yılının ardından 2023 için Aston Martin'den gelen teklifi kabul ederek buraya geçti

Bu yıl Aston Martin'in ileriye doğru büyük bir atılım yapması ve Alonso'nun en azından düzenli olarak puan alması bekleniyor. Yine de bunun garantisi yok.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing AMR23 Fotoğraf: Aston Martin Racing

Sky Sports'a konuşan Alonso, İngiliz takımın kendisine "kazanma arzusu" nedeniyle cazip geldiğini dile getirdi.

Alonso, özellikle Alpine'i işaret ederek "eski takımlarının yedinciliğe dahi sevindiğini" söyledi.

Alonso, "Aston Martin son zamanlarda yarıştığım takımlardan çok farklı bir atmosfere sahip."

"O takımlar, geçmişte önemli başarılar elde etmişlerdi ve mevcut durumlarından oldukça memnunlardı."

"Eğer dördüncü bitirirlerse, dördüncülükten mutlu oluyorlardı. Beşinci bitirmişlerse, beşincilikten mutlu oluyorlardı."

"Hatta yedinciliği bile kutluyorlardı. Aston Martin'de kazanana kadar kutlama olmayacak."

"Bu yaklaşım çok çekici." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Fotoğraf: Aston Martin Racing