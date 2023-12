Alonso, Aston Martin ve Alpine'nin F1 yaklaşımlarındaki temel farkları açıkladı

Alonso, 2023 sezonu için Alpine'den Aston Martin'e çok yıllık bir anlaşmayla geçti ve 206 puan toplayarak Pilotlar Şampiyonası'nı dördüncü sırada bitirerek iki kez Dünya Şampiyonu olan pilotun şansının dönmesini sağladı.

Alpine'in 2021'de Renault'nun motor sporları departmanını temsil etmek üzere bu isimle yeniden markalaştırılmasıyla birlikte, başarıya ulaşması daha da zorlaştı ve fazla yönetim değişiklikleri nedeniyle takım eleştirilere maruz kaldı.

Alpine'in operasyonuna yönelik diğer eleştiriler, Formula 1 operasyonunun yanı sıra kısmen Alpine 'spor otomobillerinin satışına odaklanmasına' odaklanıyor şeklinde, ancak Alonso'ya bir karşılaştırma yapması istendiğinde, şu anki takımının Formula 1 odaklı olduğuna inanıyor.

Bu durum Aston Martin'in yol otomobillerini satma hedefinden bir şey eksiltmese de, Alonso takımın pistlere odaklanmaya devam ettiğini ve diğer şeylerin önce yerine oturmasına izin verdiğini düşünüyor.

Alpine'in pazarlama hedefleriyle ilgili yaygın eleştiriler ve bunun şu anki koltuğuyla nasıl karşılaştırdığı sorulduğunda Alonso, "Evet, muhtemelen Alpine'den farklı."

"Bence bu takım önümüzdeki birkaç yıl boyunca kazanmaya ve yarışmaya odaklanmış durumda."

"Bu, otomobil satmak istemediğimiz anlamına gelmiyor ve bu tüm projeye yardımcı olacaktır."

"Ama evet, ilk önceliğim Formula 1'de kazanmak ve sonra geri kalan her şey kendiliğinden gelişecek." dedi.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position, the Aston Martin team celebrate after the race