Alonso: "Aston Martin son yarışlardaki problemleri çözdü"

Sıralama turlarının ikinci bölümünde iyi bir tur çıkaran Fernando Alonso, son bölümdeki son turunu iptal etti.

İspanyol pilot, 10. olduğu seansın ardından şöyle dedi: "Büyük hayal kırıklığı yaşadım çünkü turu tamamlayamadık."

"Q3 için sadece bir yeni lastik setimiz olduğu ve o turu da tamamlayamadığımız için biraz hayal kırıklığına uğradım."

"Çıkış turunda Carlos Sainz, Oscar Piastri ve benim aramda büyük bir mücadele vardı."

"Tura beraber başladılar, bu yüzden turları iyi değildi. Ben de de son virajda birinci viteste başladım, bu yüzden 3. virajda yarım saniye gerideydim. Haliyle pite girdik."

"İkinci bölümde üçüncüydü, bu tur zamanıyla son bölümde altıncı, yedinci veya sekizinci olurduk."

"Bu biraz canımı yakıyor ama artık yapabileceğimiz bir şey yok."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Şartların mı kendileri için daha iyi olduğu sorusuna Alonso, "Hayır, Barselona ve Avusturya'da karşılaştığımız birkaç sorunu anladık. Bu yarışta bunlardan bazılarını düzeltmek için daha iyimserdik ve sanırım bunu doğruladık."

"Araç en hızlı beşinci veya altıncı takım olduğumuz doğal konumuna döndü."

"Umarım her iki araçla da son puanlar için savaşabiliriz." cevabını verdi.

Araçta neyin daha iyi olduğu sorusuna Alonso, "Sanırım artık daha fazla yol tutuşumuz var. Aşağı yukarı aynı araç var ve sürüş de aynı ama sadece biraz daha hızlı gidiyor."

"Bence güncellemeler yardım etti ama aynı zamanda aracın kendisi de daha iyi hale geldi. Dün yeni ön kanadı ve diğer şeyleri test ettik ve beklendiği gibi ileriye doğru gittik."

"Bence Avusturya ve Barselona'da iki ya da üç adım geriye gittik. Burada ise aracı biraz düzelttik." cevabını verdi.