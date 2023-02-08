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Alonso: "Aston Martin projesinin zaferler getireceğine inanıyorum"

Fernando Alonso, Pirelli lastik testinin ardından Aston Martin projesi hakkında pozitif konuştu.

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Alonso: "Aston Martin projesinin zaferler getireceğine inanıyorum"
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Pirelli 7-8 Şubat  tarihleri Jerez'deki pistte Mercedes ve Aston Martin ile 2024 Formula 1 lastiklerini test etti.

Fernando Alonso, testin ilk günün AMR22'nin direksiyonuna geçem isimdi ve yeni takımıyla ikinci kez piste çıkmış oldu.

Pirelli lastiklerini test eden Alonso, yeni ekibinin yeşil tulumunu ilk kez giydi ve aynı zamanda takım mühendisleriyle de ilk kez bu kadar verimli çalışmış oldu.

Fermando Alonso, Aston Martin Racing

Fermando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Aston Martin Racing

Ancak Alonso, testin ardından yayınlanan bir videoda şöyle dedi: "Jerez gibi günler Bahreyn'e hazırlanmak açısından benim için çok önemli."

"Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Motivasyonum asla eksilemez; Pistte hep %100'ümde olduğumdan emin olmam gerekiyor.

"Bana mükemmel fırsatlar sunan yeni bir takımla, yeni bir mücadeleye hazırım ve projemizin kazanmamıza olanak sağlayacağına inanıyorum.

Bugün direksiyona geçen isim Lance Stroll'dü ve AMR22 ile testi tamamladı.

 

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